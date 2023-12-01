«بريد الإمارات» تطلق مجموعتين من الطوابع التذكارية للحدث العالمي    

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة «بريد الإمارات» عن إطلاق مجموعتين حصريتين من الطوابع التذكارية وهي «طوابع كوب 28 - الإصدار الرسمي» و«طوابع كوب 28 - إصدار الشباب»، احتفاءً باستضافة الإمارات لفعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28». وتقف هذه الطوابع الفريدة شاهداً يرمز للأهمية الاستثنائية للمؤتمر ولريادة الدولة في مجال العمل المناخي.

وتسلط مجموعة «طوابع كوب 28 - الإصدار الرسمي» الضوء على ريادة الإمارات في مواجهة التغير المناخي .

ويعد إطلاق مجموعة الطوابع الثانية نتيجة لجهود «بريد الإمارات» بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب، لإشراك الشباب بشكل فعّال لتعزيز زيادة الوعي حول المخاطر المناخية، وبالتالي، تم تصميم مجموعة «طوابع كوب 28 - إصدار الشباب» من قبل عائشة محمد الزين، الفائزة في مسابقة تصميم الطوابع.

وقال عبدالله الأشرم الرئيس التنفيذي لمجموعة «بريد الإمارات»: يرمز إطلاق مجموعتي الطوابع إلى التزام الإمارات بالتخفيف من آثار التغير المناخي، ويسلط الضوء على القدرات الإبداعية للشباب الإماراتي. ويؤكد على التزامنا بالعمل لمستقبل أخضر ومستدام، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في مجال الاستدامة ومساعيها لتعزيز العمل المناخي وتجسد تصاميم الطوابع مدى الترابط بين تحقيق أهداف الاستدامة والابتكار والثقافة،وعمدنا إلى طباعتها على ورق معاد تدويره .