«تغيّر المناخ والتحديات العابرة» كتاب جديد يواكب «كوب 28»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات كتاباً باللغة الإنجليزية، يحمل عنوان «تغير المناخ والتحديات العابرة للحدود في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وذلك في إطار مواكبة المركز مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، ويتضمن الكتاب 13 فصلاً، تتمحور حول ظاهرة التغير المناخي، وآثارها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويتطرق الكتاب إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تمر بوضع اقتصادي حرج.

وذكر الكتاب أن دولاً في الشرق الأوسط، تعمل على تعزيز اقتصاداتها على حساب تغير المناخ وآثاره

وأشار الكتاب إلى أن منطقة الشرق الأوسط تعاني ظاهرة الاحتباس الحراري، بمقدار ضعف ما تشهده أي منطقة أخرى حول العالم، فيما أظهرت استطلاعات الرأي العالمية، ارتفاعاً تدريجياً في وعي الجمهور العربي بتغير المناخ وآثاره.

وأوضح الكتاب أن نصف المشاركين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في استطلاعات الرأي العالمية، يمارسون نشاطاً واحداً على الأقل من الأنشطة الصديقة للبيئة، كما يشارك حوالي 45 % من الأفراد بنشاط في العمل المناخي.