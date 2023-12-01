قمة القيادات النسائية العربية تناقش الموازنة بين الجنسين والعمل المناخي     

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستضيف منصة «السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجددة»، المبادرة الاستراتيجية العالمية التي أطلقتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بهدف تمكين المرأة من قيادة التغيير الإيجابي المستدام، الاثنين المقبل، في المنطقة الخضراء، قمة القيادات النسائية العربية، بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف (كوب 28)، ضمن فعاليات المؤتمر، وتركز القمة، التي تقام تحت عنوان «إدماج الجنسين وتغيُّر المناخ، تعزيز المساواة من أجل مستقبل أكثر مرونة»، على مناقشة وبحث الترابط بين الموازنة بين الجنسين والعمل المناخي.

تستضيف القمة ضمن برنامجها الغني، متحدثين رفيعي المستوى من باحثين وناشطين وصناع قرار وممثلين عن المجتمع المدني، من ضمنهم الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، وباربرا رامبوسيك مديرة النوع الاجتماعي والشمول الاقتصادي في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة «مصدر»: «عكس استضافة قمة القيادات النسائية العربية خلال (كوب 28)، التزام الإمارات بدعم تحقيق الموازنة بين الجنسين في مجال الاستدامة، والحرص على تقدير الجهود التي تقوم بها رائدات الأعمال حول العالم، من خلال قيادة الجهود العالمية لمواجهة أزمة التغير المناخي.