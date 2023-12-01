«أمريكية الشارقة» ..مساهمة في «التعليم المستدام»  

المصدر: دبي - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك أعضاء من الهيئة التدريسية وباحثون من الجامعة الأمريكية في الشارقة، في مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية خلال مؤتمر (كوب 28) لتقديم مساهماتهم البحثية والحلول الرائدة والتوجهات الفكرية التي تسهم في الحوار العالمي حول تغير المناخ، ومن بين المشاركين في المؤتمر، الدكتورة فاتن سمارة أستاذة علوم الأحياء والكيمياء والبيئة من كلية الآداب والعلوم في الجامعة.

والتي تدير حلقات نقاشية كما تتناول التدخلات المناخية المؤثرة من خلال الابتكارات التحويلية في قطاع التعليم ،كما يشارك أعضاء من الهيئة التدريسية في الجامعة الأمريكية في الشارقة، هم الدكتورة إيفون بيجارانو، أستاذ مساعد في علوم الأحياء والكيمياء وعلوم البيئة، والدكتورة يوتينج وانج، أستاذ ورئيس قسم الدراسات الدولية.

والدكتور عادل التميمي، أستاذ الهندسة المدنية والدكتورة نوريتا أحمد، أستاذة نظم المعلومات وتحليلات الأعمال ومديرة مركز الابتكار في التدريس والتعلم في كلية إدارة الأعمال والدكتورة مي زكي، أستاذ مشارك في دراسات اللغة العربية والترجمة و الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة.