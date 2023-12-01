«فيفا».. التزام دائم بقضايا المناخ و إنفانتينو  يحضر المؤتمر  اليوم  

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يحضر السويسري جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم، فعاليات «كوب28» ويأتي حضور رئيس «فيفا» للمؤتمر لتأكيد التزام الاتحاد الدولي بقضايا التغير المناخي وحرصه على اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأثر البيئي لبطولات كرة القدم، وفي مقدمتها بطولة كأس العالم 2030، التي تقام لأول مرة بين 3 قارات مختلفة.

وأكد «فيفا» على اتخاذ جميع التدابير للتخفيف من الأثر البيئي لكأس العالم.

ويعد «فيفا» أول اتحاد رياضي ينضم لمبادرة «الرياضة من أجل العمل المناخي»، ضمن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي تهدف إلى ضم الاتحادات الرياضية والمنظمات والفرق والرياضيين والمشجعين.

واتخذ الاتحاد الدولي العديد من التدابير لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المرتبطة بكأس العالم البرازيل 2014، وكأس العالم روسيا 2018 قبل أن يعزز موقفه في مجال العمل المناخي بتعاونه مع قطر في كأس العالم 2022 بإقامة أول نسخة من كأس العالم محايدة للكربون من خلال معايير عالمية في مجال المحافظة على البيئة.

وتميز مونديال قطر 2022 بكونه أول نسخة في تاريخ مسابقات «فيفا» تركز على استدامة الملاعب و تركيب محطات لقياس جودة الهواء والانبعاثات الغازية والغبار في الملاعب.