بلدية دبي تستعرض مشاريعها في الاستدامة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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تستعرض بلدية دبي حزمة من المشاريع النوعية الداعمة للعمل المناخي ضمن مشاركتها في مؤتمر «كوب 28»، حيث تحمل منصتها «جناح أكثر استدامة» شعار «الاستدامة المبتكرة في كافة الأرجاء»، جملة من الأهداف الرامية ليس فقط إلى تقليل النفايات والبصمة الكربونية بل لتأييد الاستدامة بمفهومها الشامل والمهم، التحول الواعي نحو خيارات صديقة للبيئة.

وتأتي مشاركة البلدية تكريساً لجهود الدولة الرامية إلى تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع، معززة من خلال مبادراتها ومشاريعها دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض.

كما تعكس هذه المشاريع جانباً من جهود بلدية دبي في مواجهة تحديات تغيّر المناخ، وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن هذه التغيرات، وذلك تحقيقاً لرؤية دولة الإمارات وبما يحقق مستهدفات الاستدامة البيئية.

وتسلط البلدية الضوء من خلال جناحها الذي يحتل موقعاً مهماً في قلب الحدث على أهمية التوازن والدمج بين التكنولوجيا المتطورة والمسؤولية البيئية، ما يجسد التزامها التام بدءاً من اختيار المواد وصولاً إلى التصنيع المحلي الذي يشكل محور رؤية البلدية الرئيس.

ألياف حيوية

واختارت المنصة ضمن مشاريعها الصديقة للبيئة مشروع «الألياف الحيوية»، حيث تستند فيه على ما يعرف باسم «بيوفيبر»، وهو مركب عضوي مصنوع من قصب السكر المخمر لتشكيل متعدد حمض اللاكتيك ثم خلطه مع ألياف الخشب المعاد تدويرها لقوة إضافية.

كما تعرض طابعة ثلاثية الأبعاد، حيث يكتشف الزائر للجناح مزايا هذه الطابعة التي تتسم بالدقة وبدورها في التقليل من النفايات والاستخدام المستدام للموارد، لتؤكد البلدية من خلال هذا المشروع التزامها بتقليل التأثير البيئي وتعزيز إمكانات ممارسات التصنيع المستدام.

وتحت عنوان «الخشب المعاد تدويره فن ذو روح خضراء»، تقدم بلدية دبي مشروعها الذي يعتمد آلية تدوير الخشب بصورة تدعم وتحافظ على الثروة الطبيعية بتقليل التحطيب أو إزالة الأشجار إلى جانب مزج اللمسة الفنية بسلاسة في جناحها الصديق للبيئة.

وإيماناً منها بعالم أكثر خضرة من خلال توطين التصنيع، تعمل البلدية على تقليل بصمتها الكربونية وخفض انبعاثات وسائل النقل ودعم الاقتصاد المحلي في خطوة تتوافق مع أهداف الاستدامة الطموحة لمؤتمر الأطراف، كما يعزز الجناح مفهوم الاستدامة بشكل شامل، حيث تم تصميمه للمساهمة في أجندة الاستدامة للمؤتمر وإلهام التحول الواعي نحو الخيارات الصديقة للبيئة.

وتنظم بلدية دبي سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي تعزز المشاركة الدولية من مختلف أنحاء العالم لتخيل أفضل الممارسات المستدامة في موضوعات حيوية مثل البناء، والتوعية بالممارسات الصديقة للبيئة، كما تشارك في عدد من الجلسات الحوارية التي يستضيفها الحدث العالمي ويتحدث فيها خبراء دوليون، حيث تعرض نتائج عدد من مبادراتها الاستراتيجية في مجالات تقييم وتصنيف ومكافأة ممارسات البناء الأخضر، وتأسيس المختبرات الداعمة لاستدامة مدن المستقبل، والاستفادة من تحليل البيانات.