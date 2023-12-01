الصين تدعم جهود الإمارات في مكافحة تغير المناخ

المصدر: بكين ـ وام

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أكد وانغ ون بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن بلاده تدعم جهود دولة الإمارات في مكافحة تغير المناخ، وتقدر دورها ومساهماتها في تعزيز التعاون العالمي لمواجهة تغير المناخ.

وأضاف وانغ، خلال مؤتمر صحافي، أن الصين تشارك في فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، بوفد رفيع المستوى برئاسة دينغ شيو شيانغ، الممثل الخاص للرئيس الصيني شي جين بينغ، وعضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ونائب رئيس مجلس الدولة.

وأعرب وانغ عن أمله في أن يحقق المؤتمر نتائج إيجابية، بما يسهم في تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وحماية البيئة العالمية.

إشادة

وأشاد وانغ بإنجازات مشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 2 جيجاواط، وتعد أكبر محطة طاقة شمسية في موقع واحد على مستوى العالم، لافتاً إلى أن المشروع يسهم في تعزيز جهود الإمارات في التحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض انبعاثات الكربون.

وأكد أن بلاده تدعم جهود الدول النامية في مجال الطاقة النظيفة، وتعمل على تبادل الخبرات مع هذه الدول في هذا المجال وقال: الصين تعتزم مواصلة العمل مع المجتمع الدولي، لتعزيز التعاون في مجال مكافحة تغير المناخ، وتحقيق التنمية المستدامة.