«دبي القابضة» تطلق سلسلة فعاليات الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دبي القابضة، الشريك الرئيسي للمسار في «كوب 28» سلسلة من فعاليات الاستدامة والنقاشات التفاعلية خلال الحدث المقام في مدينة إكسبو دبي.

وسيجري يومياً تقديم 4 جلسات حوارية وعروض تقديمية، يستضيفها جناح دبي القابضة في مركز تحويل الطاقة، لإلقاء الضوء على مبادرات الاستدامة التابعة للمجموعة، وتُصنف تحت مظلة 4 مواضيع رئيسية هي مسيرة الاستدامة في دبي القابضة وجلسات ملائمة للعائلات:

تشمل نقاشات تفاعلية وتجارب تعليمية للعائلات بشأن القضايا التي تواجه كوكبنا، مع تقديم إجابات بشأن كيفية المشاركة في حماية المناخ فيما تستعرض جلسات المعرفة رؤى وتطلعات الخبراء والمتخصصين بشأن حلول المناخ، ويتحدث عدد من المبتكرين في جلسات الاستدامة التقنية عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخدامها في أسلوب إعادة التدوير، ومساهمة المُسيرات بدون طيار في تحويل إدارة المياه.