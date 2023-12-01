«أبوظبي الوطنية للتأمين» تشارك بمبادرات خضراء

المصدر: دبي - وام

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، مشاركتها في مؤتمر الأطراف الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه الإمارات العربية خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 12 ديسمبر المقبل.

وتستعرض الشركة عبر الجناح المخصص لها في «المنطقة الخضراء» للمؤتمر التزامها الثابت بالاستدامة، وتسلط الضوء على المبادرات الخضراء التي أطلقتها، وتطرح أفكارها ورؤاها حول أجندتها في مجال الاستدامة وأهدافها.

وانطلاقاً من إدراكها للتحديات البيئية التي تواجه كوكبنا، حرصت الشركة على نسج شراكات بناءة وهادفة لتعزيز مستقبل مستدام للأجيال القادمة، وذلك انسجاماً مع رؤية الإمارات الرامية إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية. وقال شارالامبوس ميلوناس، الرئيس التنفيذي للشركة: لدى شركتنا التزام راسخ بدمج الاستدامة في جميع جوانب أعمالنا، وندرك تماماً أنها ليست مجرد خيار، بل ضرورة ملحة وهدف نسعى إلى تحقيقه كشركة تأمين رائدة في الإمارات، تتماشى استراتيجيتها مع رؤية الحكومة لعام 2050، وأخذت على عاتقها القيام بدور فاعل لتحقيقها.

وفي خطوة مهمة، وقعت الشركة الشهر الماضي على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً» في الإمارات، لتعزيز دمج الممارسات المستدامة في عملياتها وتشجيع العملاء والشركاء على تبني العمل المستدام. وأبرمت الشركة العديد من الشراكات التي تركز على الاستدامة، بما فيها التعاون المتجدد مع «جمعية الإمارات للطبيعة» لدعم رسالتها في بناء مستقبل مزدهر للناس والطبيعة.