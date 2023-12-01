مصدر للاستثمار العقاري.. «صندوق أخضر»

المصدر: دبي - وام

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حصل صندوق مصدر للاستثمار العقاري، وهو أول صندوق استثمار عقاري في المنطقة يستثمر حصراً في العقارات المستدامة، على تصنيف «صندوق أخضر» من سوق أبوظبي العالمي، وهيئته التنظيمية المتمثلة في سلطة تنظيم الخدمات المالية، بموجب إطاره التنظيمي الجديد للتمويل المستدام، ما يعزز المكانة الريادية للصندوق، ومساعيه لتعزيز الاستثمارات في العقارات الخضراء.

تم إنشاء صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر في سوق أبوظبي العالمي في عام 2020. وحالياً، تتضمن محفظته 10 مبانٍ خضراء، تقع في مدينة مصدر، والتي حصلت جميعها على التصنيفات LEED الذهبية أو البلاتينية.

وتتنوع هذه المباني بين المرافق المكتبية والسكنية، ومباني البحث والتطوير، وقد واصلت هذه المحفظة تحقيق نمو لافت منذ تأسيسها، لتصل قيمتها اليوم إلى 767 مليون دولار، فيما حصلت على قرض أخضر بقيمة 200 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول.

وقال عبد الله بالعلاء رئيس مجلس إدارة مدينة مصدر، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر: يمثل صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، انعكاساً حقيقياً للفرص الاقتصادية الاستثنائية التي يمكن تحقيقها من خلال العقارات الخضراء، ونحن سعداء بأن أصبحنا أول صندوق في سوق أبوظبي العالمي ينال تصنيف «صندوق أخضر» من سوق أبوظبي العالمي بشكل رسمي.. واليوم، باتت جميع أصولنا تولّد عوائد مستدامة، وهو ما يعكس قوة الطلب على العقارات الخضراء في المنطقة، ويدعم جهود تحقيق أهداف دولة الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي..

وفي حين يعزز الحصول على هذا التصنيف من مصداقيتنا، فإننا سنواصل استهداف الأسواق المالية بشكل أكبر، والعمل على تحقيق مزيد من الإنجازات، انسجاماً مع مبادرات «عام الاستدامة» في الإمارات، قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف «كوب 28».

وقال سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: باعتبارها الدولة المستضيفة لمؤتمر «كوب 28»، تحافظ الإمارات على التزامها الثابت بتحقيق الحياد المناخي.. ونحن في سوق أبوظبي العالمي، نفخر بدورنا المحوري في تعزيز هذه الأجندة البيئية، من خلال المبادرات المبتكرة، لا سيما إطارنا التنظيمي للتمويل المستدام.. ونهنئ صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، كونه أول مستفيد من تصنيف صندوق أبوظبي العالمي الأخضر، الذي تم إنشاؤه حديثاً ضمن هذا الإطار، ونثني عليه لالتزامه بالاستدامة.

ونوه بأن هذا الإنجاز يؤكد الدور الحاسم الذي يلعبه القطاع العقاري في تسريع أجندة خفض الانبعاثات في جميع أنحاء الإمارات، ويعزز القيمة الاستراتيجية للدولة في أجندة العمل المناخي العالمية. وأوضح أنه في سبيل الحصول على تصنيف «صندوق أخضر»، عملت شركة مصدر لإدارة رؤوس الأموال المحدودة، التي تدير صندوق مصدر للاستثمار العقاري الأخضر، بشكل وثيق مع سوق أبوظبي العالمي، وهيئته التنظيمية المتمثلة في سلطة تنظيم الخدمات المالية، خلال مرحلة الاستشارات في عام 2022.