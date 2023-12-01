عيد الاتحاد و«كوب 28» يرفعان إشغال فنادق دبي إلى 95%

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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ارتفعت نسب الإشغال في فنادق ومنتجعات وشقق فندقية في دبي، إلى نسب تراوحت بين 85% إلى 95%، بالتزامن مع عطلة عيد الاتحاد، وانطلاق مؤتمر «كوب 28»، الذي يعقد في «إكسبو دبي» حتى 12 ديسمبر 2023، حيث تم تخصيص فنادق بشكل كامل للوفود الرسمية المدعوة للحدث.

وقالت مصادر عاملة في القطاع الفندقي: «متوسط نسب إشغال فنادق دبي، خلال الفترة الحالية بحدود 95%، ويتجاوز ذلك في بعض الفنادق القريبة من موقع إكسبو، الذي يستضيف مؤتمر الأطراف، وبعض الفنادق الشاطئية والفنادق القريبة من وسط دبي، الأمر الذي انعكس على الأسعار، التي شهدت ارتفاعات متباينة بالتوازي مع حجم الطلب».

وأضافت المصادر: «الانتعاش السياحي الذي تشهده دبي خلال الشهر الأخير من العام، تنعكس بالإيجاب على العديد من القطاعات الحيوية، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع معدلات الإشغال حتى نهاية العام الجاري نتيجة الدخول في موسم الذروة السياحي، وكثرة الأعياد والإجازات».

قفزة

وكشفت مؤسسة «كوستار» المتخصصة في بيانات وتحليلات قطاع الفنادق، أن السوق الفندقي في دبي سجل قفزة ملحوظة في معدلات الإشغال، وفقاً للحجوزات الفندقية المؤكدة، بالتزامن مع انطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والعديد من الفعاليات الأخرى.

وقالت شركة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث الفندقية، إن الأحداث الكبرى، التي تستضيفها دبي خلال الربع الأخير من العام الجاري، إلى جانب تزامن هذه الفترة مع الموسم السياحي في الإمارة، سيسهمان في رفع أداء الفنادق إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا: «فنادق «إشراق للضيافة» إحدى الشركات التابعة لمجموعة محمد وعبيد الملا الإماراتية، والتي تمتلك أكثر من 8 فنادق سجلت متوسط إشغال يزيد على 95% حتى الآن، وذلك تزامناً مع انطلاقة «كوب 28»، وعطلة عيد الاتحاد».

وأضاف بشارة: «هناك زيادة كبيرة حالياً في الطلب على الغرف الفندقية لقضاء عطلة عيد الاتحاد، والتي تتزامن أيضا مع انطلاقة فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، لاسيما من السوق المحلي، الأمر الذي انعكس على نسب الإشغال، التي ارتفعت بشكل كبير، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% خلال الأيام المقبلة».

وأوضح أن العروض الترويجية التي أطلقتها الشركة أسهمت في تنشيط السياحة الداخلية، وزيادة عدد النزلاء من السوق المحلي، مشيراً إلى أن فنادق الشركة قامت بإطلاق عروض على الإقامة والمرافق، تتضمن خصومات تزيد على 30%.

ولفت إلى أن قطاع الضيافة لدى مجموعة محمد وعبيد الملا، يضم 8 فنادق من فئة الخمس نجوم، وهما فندقا كراون بلازا، و4 فنادق هوليداي إن إكسبرس، وفندقان، هوليداي إن آل مكتوم، وستاي بريدج مطار دبي آل مكتوم.

زخم كبير

بدوره، قال حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة فنادق كارلتون، إن نسب إشغال فنادق المجموعة وصلت إلى حدها الأعلى، في ظل زيادة الزخم الكبير للسياحة من السوق المحلي خلال عطلة عيد الاتحاد، بالإضافة إلى زخم مؤتمر «كوب 28».

وأضاف: «هناك طلباً قوياً على حجوزات الفنادق من قطاع الأعمال، تزامناً مع الفعاليات والمؤتمرات والمعارض التي تستضيفها دبي خلال هذه الفترة، وعطلة عيد الاتحاد تلعب دوراً حيوياً في تعزيز الإشغال، بسبب زيادة الطلب من السياحة المحلية في دولة الإمارات، فضلاً عن تدفق الزوار من الأسواق الدولية المختلفة».

وقال عبد الهادي، إنّ نسب الإشغال في الفندق لامست في بعض الأيام 100%، مشيراً إلى أن القطاع الفندقي في دبي بشكل عام يواصل تحقيق معدلات نمو كبيرة للغاية، في ظل الطلب القوي من السوقين المحلية والدولية، وأن فنادق المجموعة سجلت أرقاماً أفضل من مستويات ما قبل الجائحة بكثير.

من جهته، قال سام الأسمر، نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع في فنادق روتانا: مع اقتراب عطلة عيد الاتحاد وانطلاق فعاليات مؤتمر الأطراف، من المتوقع أن تحقق فنادق المجموعة في الإمارات نسب إشغال مرتفعة تزيد على 95%، وبمتوسط إقامة لمدة يومين، تم إجراء أكثر من 23% من الحجوزات بشكل مبكر.

في السياق، توقّع جان هاناك، المدير العام لمجموعة فنادق راديسون في الإمارات وعمان والبحرين وقطر، تجاوز مستويات الإشغال في فنادق راديسون نسبة 90%، خلال عطلة عيد الاتحاد وفترة انعقاد مؤتمر الأطراف.

وأضاف: «بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف تم تصميم أحدث مبادراتنا «ليالٍ خالية من الانبعاثات»، والتي تم إطلاقها قبل انعقاد مؤتمر المناخ، وذلك لتعويض البصمة الكربونية للإقامات في فنادقنا، كجزء من التزامنا بتحقيق بيئة خالية من الانبعاثات بحلول العام 2050».

وقال جريج موسيس، مدير فندق ذا فيرست كوليكشن وترفرونت، إن الفندق يتوقع نسب إشغال كبيرة، خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تأتي بالتزامن مع عيد الاتحاد وانطلاق فعاليات كوب 28، متوقعاً أن يستمر الأداء المتميز للفندق حتى نهاية العام الجاري، في ظل زيادة الأعياد والفعاليات.