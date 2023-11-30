«تاكسي دبي» تكمل استعداداتها لتوفير أفضل خدمات التنقل لوفود وكبار زوار «COP28»

المصدر: وام

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أعلنت شركة تاكسي دبي أنها استكملت استعداداتها للمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (COP28)، والتي انطلق اليوم في مدينة إكسبو دبي، وذلك من خلال تقديم الشركة خدمات التنقل الآمنة والموثوقة والذكية لضمان أفضل تجربة للوفود والمشاركين والزوار.

وأكدت الشركة حرصها على توفير منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة في أسطولها من المركبات الفاخرة (الليموزين) والمركبات الكهربائية والهجينة والحافلات، وفقاً لأفضل معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً.

وعكفت الشركة منذ شهر أكتوبر الماضي على التحضير للمشاركة في هذا الحدث الهام الذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي يركز على التصدي لتداعيات تغيُّر المناخ، وذلك من خلال عقد الاجتماعات اليومية لمناقشة خطة العمل، وتنفيذ التجارب الوهمية الاستباقية لمحاكاة عمليات تقديم خدمات تنقل الوفود والزوار قبل وأثناء وبعد انتهاء الحدث، مشيرة إلى مشاركة نحو 350 سائق ليموزين مع فريق عمل ضخم من موظفي إدارة تشغيل الأسطول في الشركة.

وبينت الشركة أن التحضيرات شملت أيضاً تدريب وتأهيل السائقين لقيادة أسطول المركبات الكهربائية بالتعاون مع شركة الفطيم، لتقديم خدمة تنقل متميزة لكبار الشخصيات المشاركة في الحدث إلى جانب مراقبة وصول المركبات ومتابعتها خلال رحلاتها اليومية من خلال الأنظمة المستخدمة في مركز التحكم، لافتة إلى أن إدارة تشغيل الأسطول في الشركة ستشارك خلال فترة انعقاد المؤتمر بتنظيم رحلات مدرسية يومية لأكثر من 7000 طالب وطالبة في إمارتي دبي وعجمان باستخدام أكثر من 170 حافلة لزيارة موقع الحدث وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وعدد من المدارس الخاصة.

وأكد منصور رحمه الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي "ش.م.ع"، أن استعدادات الشركة للمشاركة بأسطولها من السيارات الفاخرة والمركبات الكهربائية والحافلات تليق بالمؤتمر العالمي (cop28) وزواره من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن استضافة الإمارات لهذا الحدث الذي يمثل أكبر مؤتمر دولي تستضيفه الدولة، يعد مصدر فخر واعتزاز لكل المواطنين والمقيمين، ومحطة تاريخية، ترسخ دور الإمارات في بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

وأضاف الفلاسي: "تعكس مشاركة شركة تاكسي دبي في المؤتمر الذي يركز على التغير المناخي، دورها المتكامل في تقديم حلول شاملة للتنقل من خلال استخدام الشركة أنظمتها التقنية الحديثة في أسطولها المتنوع من المركبات، والتي تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة، كما تجسد هذه المشاركة التزام الشركة القوي بالاستدامة وتقديم مساهمة فعّالة في مكافحة تغير المناخ بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في هذا المجال وتعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع.