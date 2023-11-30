«قضاء أبوظبي» تبرز الاتفاقات الدولية لحماية التنوع البيولوجي

المصدر: أبوظبي - البيان

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تناولت ندوة «الاتفاقات الدولية والأطر القانونية لحماية وتنمية التنوع البيولوجي بدولة الإمارات» التي نظمتها دائرة القضاء في أبوظبي تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية لعام الاستدامة 2023.

وبالتزامن مع استضافة الدولة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الضوء على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني وجهود الدولة في تعزيز وتنمية التنوع البيولوجي.

وألقت الندوة الضوء على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية التنوع البيولوجي على المستوى الوطني وجهود الدولة في تعزيز وتنمية التنوع البيولوجي، وتناولت الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي والتحديات التي تواجه الإمارات والجهود الرائدة التي تبذلها لمواجهة هذه التحديات على المستوى الاتحادي وعلى المستوى الدولي، بإقامة المحميات الطبيعية التي وصل عددها إلى 49 محمية طبيعية، بالإضافة إلى غابات المانغروف التي تبلغ مساحة 183 كيلومتراً مربعاً وتلتقط 43000 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.