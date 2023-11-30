مطارات دبي جاهزة لاستقبال ضيوف «كوب 28»

المصدر: دبي - وام

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وفرت مطارات دبي منصات خاصة «كاونترات» داخل مطار دبي الدولي للترحيب بوفود وزوار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، وذلك وسط تعزيز أعداد موظفي الخطوط الأمامية لتوفير تجربة مريحة وسلسة للضيوف خلال مرورهم في المطار.

استعداد

وقال عيسى الشامسي، نائب رئيس أول عمليات مباني المسافرين في مطارات دبي: مستعدون لاستقبال ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ «كوب 28»، والذي يتوقع أن يصل عدد الزوار خلاله إلى 65 ألف زائر.

وأشار إلى أن التجهيزات لموسم الذروة وللمؤتمر بدأت منذ شهر مارس الماضي، حيث قامت مطارات دبي بتشكيل لجان عدة، بهدف ضمان سلاسة وسهولة حركة الزوار، مشيراً إلى أن جميع هذه الخطوات تمت بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ضمن مجتمع المطار.

وأفاد أنهم قاموا أيضاً بإنشاء مركز تحكم لمراقبة العمليات في مطار دبي ورلد سنترال (آل مكتوم الدولي) لتسهيل حركة المرور الجوية والأنشطة المرتبطة طوال فترة المؤتمر وما بعده.

وأوضح أن الإجراءات تضمنت تخصيص «كاونتر» للترحيب بضيوف المؤتمر يديره متطوعون للإجابة عن أسئلة وأجوبة الضيوف، وتوزيع الكتيبات والمعلومات الخاصة حول الحدث، وذلك إضافة إلى تعزيز فرق العمل العاملة بالخطوط الأمامية في كلا المطارين لتسهيل الحركة في جميع نقاط الخدمة، مما يضمن تجربة سلسة وسهلة لجميع ضيوفنا طوال فترة المؤتمر وما بعده.

ذروة موسمية

وأكد أن مطارات دبي على أتم الاستعداد للتعامل مع الذروة الموسمية الحالية التي يتوقع أن تكون تاريخية، لافتاً إلى أن جاهزية المطار تأتي بفضل البنية التحتية المتطورة التي يتمتع بها المطار، والكفاءة التشغيلية التي تسخر أحدث التقنيات والكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الفترات.

وأوضح أن هذه الاستعدادات لاستقبال ضيوف الدولة خلال فترة «كوب 28» تعود لطبيعة هذا الحدث العالمي الاستثنائي. وقال: باعتبارنا البوابة الرئيسية إلى الدولة، فقد جاءت هذه التحضيرات للتأكيد على الاستعداد التام بما يعكس صورة دبي كمدينة عالمية حديثة.

وأكد أن مطارات دبي تعتمد نهجاً شاملاً لضمان نجاح جميع الفعاليات الرئيسية من خلال توفير خدمات ذات مستوى عالمي للترحيب بضيوف دبي ومساعدتهم، مؤكداً أن جميع الفرق تعمل بشكل مستمر من أجل ضمان سلاسة كل رحلة بما يضمن خروج كل مسافر بتجربة استثنائية.

وأفاد عيسى الشامسي أن مطارات دبي تجري تقييمات دورية للخطط وضمان جاهزية المطار لاستقبال الزوار، خصوصاً وأن موعد إقامة المؤتمر يتزامن مع موسم ذروة السفر في مطار دبي الدولي. يذكر أن مطارات دبي تتوقع حركة نشطة واستثنائية خلال العام الجاري، إذ قامت أخيراً بتعديل توقعات حركة المسافرين للعام الجاري لتصبح 86.5 مليون مسافر للعام الحالي مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 83.6 مليوناً. وتتوقع مطارات دبي وصول 88.2 مليون ضيف في 2024، وأكثر من 93.8 مليون مسافر في 2025.