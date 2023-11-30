طلبة الجامعة الكندية في دبي يبتكرون مشروعاً للحد من هدر الطعام

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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فاز فريق من طلبة الجامعة الكندية في دبي بالمركز الأول في مسابقة الأعمال التي نظمتها الجامعة، وتأهلوا للتصفيات النهائية، وحصلوا على دعم مالي لتنفيذ ابتكارهم الذي يهدف إلى تعزيز الاستهلاك المسؤول والحد من هدر الطعام. تسلم الطلبة الجائزة خلال ختام فعاليات برنامج الجامعة للأسبوع العالمي لريادة الأعمال، والذي شهد قيام عشرة فرق بعرض ابتكاراتهم أمام لجنة من خبراء الصناعة والمستثمرين ورواد الأعمال المعروفين.

ويعتمد الابتكار الفائز، الذي يحمل اسم «Byte»، على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم حل مبتكر لتخطيط الوجبات، ويهدف إلى تعزيز أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يستهدف الأمن الغذائي والاستهلاك المسؤول.

وقال الدكتور ليوناردو ماتارونا، أستاذ الإدارة الرياضية في الجامعة الكندية في دبي ومشرف المشروع: إن الجامعة توفر دورات تدريبية في ريادة الأعمال والابتكار للطلاب لتمكينهم من تحقيق أفكارهم الإبداعية على أرض الواقع، ويساهموا في تحقيق رؤية الإمارات كمركز للابتكار المستدام.