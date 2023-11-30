«الإمارات للطبيعة» تنظم فعاليات تستهدف بناء مستقبل مستدام

المصدر: أبوظبي - وام

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تقدم جمعية «الإمارات للطبيعة»، بالتعاون مع عدد من الشركاء، الكثير من الفعاليات والأنشطة خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28» المصممة لإلهام وجمع المجتمع المدني، وإتاحة الفرصة له للمشاركة في جهود الحفاظ على الطبيعة وبناء مستقبل مستدام.

وقالت ليلى مصطفى عبداللطيف، المدير العام لجمعية «الإمارات للطبيعة»: إن مسؤولية معالجة التغير المناخي وبناء مستقبل مستدام ليست مسؤولية جهة بمفردها، بل تقع على عاتق كل واحد منا، ومن خلال برامج المشاركة المجتمعية التي نقدمها في جمعية «الإمارات للطبيعة» أسعدنا رؤية الآلاف من الأفراد والشباب في الدولة يتقدمون ويتخذون إجراءات من أجل الطبيعة. ومن أهم الفعاليات:

«غرفة الهروب من التغير المناخي- نسخة أشجار القرم»، وفعالية «قدّم هدية للطبيعة»، والعديد من المناقشات التي يقودها الشباب واستبيان «Bio Blitz» للتنوع البيولوجي الذي يعد الجمهور بخوض تجربة عملية تفاعلية ستقوم بتمهيد الطريق لزيادة مشاركة المجتمع المدني في الإمارات.

وأضافت ليلى عبد اللطيف: استوحت الجمعية من تراثها الغني برامج التوعية والمشاركة المجتمعية ونسجت مجتمعها المكون من قادة التغيير، الذي يضم أكثر من 4000 من صانعي التغيير الذين يتدربون ويفكرون ويعملون من أجل الطبيعة، بالإضافة إلى حركة الشباب «تواصل مع الطبيعة» الذي تم تطويره بالتعاون مع هيئة البيئة - أبوظبي، ويهدف إلى إعادة ربط الشباب بالطبيعة وتزويدهم بالمهارات اللازمة ليصبحوا قادة للغد المستدام.

وكانت جمعية «الإمارات للطبيعة» وهيئة البيئة - أبوظبي قد تعاونتا لابتكار تجارب مميزة وغير تقليدية تجذب اهتمام شباب الإمارات، وتعزز الشعور بالمسؤولية المجتمعية وضرورة العمل من أجل الطبيعة وتطوير الفعالية الرئيسية لعام الاستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب 28» وهي:

«غرفة الهروب من التغير المناخي- نسخة أشجار القرم»، والتي تمنح الفرصة للمشاركين من الدخول في تجربة عملية تمكنهم من فهم الحقائق العلمية الكامنة وراء التغير المناخي، وستكون غرفة الهروب معلماً رئيسياً في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وستستمر طوال مدة المؤتمر.

وتماشياً مع رؤية ضمان الشمولية الكاملة في المؤتمر، أطلقت جمعية «الإمارات للطبيعة» وهيئة البيئة -أبوظبي العديد من المبادرات لتسليط الضوء على دور الشباب في إلهام التغيير في المجتمع فجاءت مبادرة «Youth Insiders» التي تجمع بين المتخصصين الشباب الذين يعملون بالفعل على تطوير الحلول الخضراء في الإمارات في مجالات عملهم المختلفة، وتوفر المبادرة منصة لتبادل الأفكار والابتكارات والحلول التي سيتم عرضها خلال الفعاليات والأنشطة المختلفة بما في ذلك «كوب 28».

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل مبادرة «سفراء الإمارات للطبيعة» الشبابية، التي أطلقتها حركة «تواصل مع الطبيعة»، على تحسين مهارات وتوجيه عشرة طلاب وشباب واعدين في مجال القيادة والدفاع عن البيئة، ودعمهم للجمع بين شباب الإمارات، وحثهم على استكشاف الطبيعة ودراستها وحمايتها، وسوف يمثل الشباب المشاركون في المبادرة صوت الشباب، وسوف يشاركون ابتكاراتهم وحلولهم في الفترة التي تسبق مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ وأثناءه وبعده.