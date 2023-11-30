«العالمية للاقتصاد الأخضر» و«المدن والحكومات الأفريقية» تعززان شراكتهما

المصدر: دبي - البيان

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وقّعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، مذكرة تفاهم خلال فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2023، وتمثل المذكرة التي وقعها معالي سعيد محمد الطاير رئيس المنظمة، وجان بيير إيلونج مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، خطوةً مهمةً في إطار تعزيز جهود التعاون نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة في أجندة 2023.

وقال معالي سعيد الطاير: «يُجسد هذا التعاون التزامنا المشترك بمستقبل مستدام، يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، ويعظم من جهودنا نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والذي يتمثل في «ضمان حصول الجميع بتكلفةٍ ميسورةٍ على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة، ويمثل هذا التحالف خطوة قوية نحو مستقبل أكثر استدامة ومرونة للقارة الأفريقية وخارجها».

وأضاف معالي الطاير «تقدم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، مبادرة «مدن خالية من الكربون»، استمراراً لنجاح التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر (GAGE)، الذي تم إطلاقه العام الماضي، وتوفر هذه المبادرة، التي تدعمها 85 دولة، حلولاً عملية لوضع أطر حضرية مرنة وصديقة للبيئة. وتبرهن مبادرة المدن المحايدة للكربون على التزامنا الراسخ بمستقبل مستدام، تزدهر فيه المدن، وتحظى معه البيئة بالاهتمام».

منصة

من جهته، قال جان بيير إيلونج مباسي: «المبادرة كمنصة ديناميكية، تُمَكن المدن من قياس انبعاثات الكربون، والإبلاغ عنها ومراقبتها بشكل شامل. ويمكن للمدن، بفضل هذه البيانات، تطوير خطط مستهدفة محايدة للكربون، بما يتماشى مع اتفاقية باريس، والوصول إلى تمويل المناخ، من خلال البيانات والمادة (6) من اتفاقية باريس».

تقدم

وأضاف: «تمثل المذكرة تقدماً حاسماً، وعلامة فارقة في المسيرة نحو تحقيق الحياد الكربوني في مدن وأقاليم أفريقية قادرة على التكيف مع التغير المناخي، ولن نتمكن من البقاء في عالم منقسم، حيث تواصل الدول المتقدمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتتحمل الدول النامية عواقب مسار التنمية غير المستدام، وعليه، نحن بحاجة إلى انتقال عادل، مع استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، وخاصة في المدن والأقاليم الأفريقية.

ريادة

ومن خلال شراكتهما، ترغب كل من المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، في ريادة التحول نحو البيئة المستدامة في أفريقيا، لتجنب تكرار نمط الإنتاج والاستهلاك غير المسؤول.

وتتضمن الشراكة بين المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، أحكاماً للمبادرات والورش والفعاليات المشتركة، لتعزيز مسيرة جهود التنمية المستدامة. وفي إطار هذه المبادرة التحويلية، تحث المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، ومنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية المتحدة، الأطراف المعنية على الانضمام إلى المنصة المخصصة لتحقيق مبادرة «مدن خالية من الكربون».