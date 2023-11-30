85 دولة و1000 شركة في منظمة الاقتصاد الأخضر

المصدر: دبي - وائل نعيم

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كشف عبدالرحيم سلطان مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أن عدد الدول التي انضمت للمنظمة وصل إلى 85 دولة، و1000 شركة بمختلف المجالات.

وقال، على هامش الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تم إطلاق المنظمة خلال فعاليات الدورة الثالثة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في 2016، وخلال العام الماضي تم إطلاق «التحالف العالمي للاقتصاد الأخضر» الذي يهدف إلى حشد جهود الدول المشاركة تحقيقاً لمستهدفات الاقتصاد الأخضر بوصفه الغاية ذات الأولوية الكُبرى، بما يمكن العمل المناخي والتنمية المستدامة ويسهم في تعزيز قدرات الدول النامية ويدعم مشاريعها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، إضافة إلى تبادل المعارف وأفضل الممارسات.

بناء القدرات

وأضاف: تعمل المنظمة مع الدولة التي انضمت لها في جميع النواحي التي تتعلق بالاقتصاد الأخضر، في بناء القدرات ونقل المعرفة، والحصول على تمويل لتنفيذ المشاريع.



وتابع: نعلم أن الحكومات لا تستطيع بمفردها التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ولذلك تمت مشاركة القطاع الخاص، حيث فتحت المنظمة أبواب العضوية للقطاعات غير الدول، ولدينا القطاع الخاص ضمن القطاعات التي تشكل أساسيات، ومن مختلف المجالات.

وأشار سلطان إلى أن لدى الإمارات تجربة متميزة وخبرات كبيرة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر.