وصول رؤساء ومسؤولين إلى الإمارات للمشاركة في COP28

المصدر: وام

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وصل إلى البلاد، اليوم، عدد من رؤساء الدول والمسؤولين، تلبيةً لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».

فقد وصل الجنرال عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، إلى البلاد، اليوم، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، سيف الشامسي، وكيل وزارة الخارجية.

ووصل أنوار الحق كاكار، رئيس وزراء باكستان المؤقت، إلى البلاد، اليوم، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، معالي عبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل.

ووصل الجنرال بريس أوليغي أنغيما، رئيس المرحلة الانتقالية في الجابون، إلى البلاد، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي، معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

كما وصل الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، إلى البلاد، اليوم، وكان في استقباله في مطار آل مكتوم الدولي معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.

وتستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.