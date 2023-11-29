جون كيري لـ «البيان»: واثقون من تحقيق تقدم كبير بشأن مكافحة التغير المناخي في «كوب 28» بدبي

المصدر: دبي - أكرم أبوالهنود

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أكد المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمر «كوب 28»، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة واثقة من تحقيق تقدم كبير في مكافحة التغير المناخي، عبر العديد من التفاهات التي ستجري في مؤتمر التغير المناخي في دبي.

وأكد جون كيري، رداً على سؤال «البيان»، خلال مؤتمر صحافي رقمي عبر ZOOM، اليوم الأربعاء، أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والإمارات، لتحقيق نتائج طموحة في مؤتمر «كوب 28». وقال إن الإمارات كانت تركز منذ زمن بعيد على مكافحة التغيرات المناخية.

قال «استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة أول مؤتمر للمناخ على الإطلاق في المنطقة، وكان لدينا 11 دولة هناك، خمس أو ست منها جميعها من منتجي النفط والغاز، لكنها تعهدت ببذل جهود لتخفيض الانبعاثات». وتابع «لدينا آمال كبيرة في أننا سنكون قادرين على تحقيق بعض التقدم في هذا الشأن في مؤتمر الأطراف»، في إشارة إلى جهود منتجي النفط والغاز في حل أزمة المناخ.

وقال كيري إن الولايات المتحدة تعمل عن قرب مع القيادة الإماراتية، لتعزيز التقدم الذي تحقق في الدورات السابقة للمؤتمر في باريس وغلاسكو، والآن في دبي. وأشار إلى أن الولايات المتحدة واثقة من تحقيق تقدم كبير في مكافحة التغير المناخي، عبر العديد من التفاهات التي ستجري في مؤتمر التغير المناخي في دبي.

وأضاف «لكن السؤال يتمثل في حجم التقدم الذي يمكننا تحقيقه خلال الـ 15 والـ 20 سنة المقبلة». وأوضح المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، أن «هناك أهدافاً علينا تحقيقها، وعملنا دوماً مع قيادات كوب خلال السنوات الماضية من أجل ذلك، لأن هذه أفضل وسيلة لتحقيق نتائج، وأنا آمل أن نحقق المزيد من التطور هنا في (كوب 28)، الذي تستضيفه الإمارات، لكن الأمر يتعلق بالنتائج».

وأشار إلى أنه «تم تحقيق الكثير على مدى الشهر الماضي للتحضير للمؤتمر، وأن الوفود التي ستشارك، تعرف أن هناك جدية وحاجة إلى تحقيق نتائج». مؤكداً أن 195 دولة من حول الكرة الأرضية، ستشارك في «كوب 28»، للعمل معاً من أجل مستقبل عالمنا