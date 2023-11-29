«الزراعة والسلامة الغذائية» تعزز التعاون مع شركائها المحليين والدوليين

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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بالتزامن مع استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ «COP28»، وعام الاستدامة، نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أول من أمس، ملتقى الشركاء لعام 2023، وذلك على هامش فعاليات معرض أبوظبي الدولي للأغذية «أديف»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة بأنشطة وأعمال الهيئة.

واستهدف الملتقى تعزيز أواصر الشراكة بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركائها الاستراتيجيين لتحقيق الأهداف المشتركة، والتوجهات المستقبلية لضمان الجودة، ورفع كفاءة وفاعلية العمل الحكومي، وتقديم خدمات متميزة، بما ينسجم مع تطلعات حكومة أبوظبي، ويستشرف مستقبل الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي.

وأكد سعيد البحري العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الهيئة عملت بتوجيهات ودعم من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، على تطوير استراتيجية تعبر عن أهداف حكومة أبوظبي من أجل تنمية القطاع الزراعي في إمارة أبوظبي، وضمان سلامة ووفرة الغذاء واستدامة مواردنا الطبيعية.

ركيزة أساسية

وقال العامري في كلمة خلال افتتاح الملتقى، إن قطاع الزراعة وإنتاج الغذاء يعتبر ركيزة أساسية في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، ويؤدي المعنيون في هذا القطاع بدءاً من صغار المزارعين والمربين انتهاءً بالشركات الزراعية الكبرى والصناعات الغذائية دوراً حيوياً في تحقيق هذا الهدف، موضحاً أن ملتقى الشركاء يمثل فرصة لتوحيد الجهود وتبادل الأفكار والخبرات حول كيفية تعزيز التعاون وتطوير الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الاستدامة الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، وسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ضمان الأمن الحيوي وتأكيد الثقة في إنتاجنا المحلي.

ولفت العامري إلى استراتيجية الحد من الفقد والهدر من الغذاء على مستوى إمارة أبوظبي، والتي تطلقها الهيئة في إطار خطة طموح أبوظبي لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وضمن مبادرات الخطة التأسيسية المعتمدة في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أنها تدعم جهود تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في دولة الإمارات والتي تستهدف الحد من فقد الغذاء وهدره بنسبة 50 % بحلول عام 2030 تماشياً مع هدف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في الإنتاج والاستهلاك المسؤولين، مشيراً إلى أن الاستراتيجية ستتضمن أيضاً إطلاق حملة توعية تحت شعار «معاً لتدوم النعم»، وهي حملة ممتدة لسنوات تستهدف تحفيز السلوك الإيجابي لكل فئات المجتمع من أجل الحد من فقد وهدر الغذاء.

تكامل الجهود

وأوضح العامري أن بناء قطاع زراعي وغذائي مستدام يتطلب تكامل جهود كل الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين من أصحاب المزارع والعزب الذين يتحملون مسؤولية كبيرة في زيادة كمية وجودة الإنتاج المحلي بما يخدم رؤية حكومة أبوظبي وأهدافها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وتم خلال الملتقى استعراض الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال العام 2022 والفترة الماضية من العام الجاري، حيث عرضت الهيئة فيديو يوضح بعض الإنجازات التي ساعدت على تحقيق التنوع الغذائي والاقتصادي، ففي المجال الزراعي النباتي، زادت أعداد المزارع الحاصلة على شهادة «أبوظبي جاب» وتطبق الممارسات الزراعية الجيدة إلى 1536 مزرعة، كما تم توسيع قاعدة البحث العلمي، وإطلاق برنامج الجينيوم الزراعي، وتطوير الجيل الثامن لملكات النحل الإماراتية وتعزيز برامج مكافحة الآفات وتبني برنامج الزراعة المتقدمة القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي، وكذلك التحول نحو ممارسات الزراعة الذكية مناخياً.

حملات تحصين

أما في المجال الحيواني، فقد زادت الثروة الحيوانية بنسبة 4 % عام 2022 إلى أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف رأس، بفضل استمرار حملات التحصين ضد الأمراض الوبائية، وتكثيف الخدمات العلاجية والوقائية والإرشادية للثروة الحيوانية والتوسع في دراسات مراقبة حدوث الأمراض الوبائية والمشتركة، بالإضافة إلى إطلاق سوق الأعلاف الأول والأكبر في الشرق الأوسط الذي يقدم خدماته لأكثر من 40 ألف مربٍ على مستوى الدولة، ويلبي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية، وكذلك منصة مزاد الثروة الحيوانية بالوثبة.

واستعرض الفيديو أيضاً جهود الهيئة في تعزيز الاستثمار الزراعي الغذائي وبناء شراكة مع القطاع الخاص من خلال 13 مشروعاً استثمارياً بقيمة تزيد على مليار درهم، بالإضافة إلى جهود تعزيز منظومة السلامة الغذائية وإطلاق منصة «ﺟﺎھزﯾﺔ» لإدارة المخاطر والأزمات والإنذار المبكر لمخاطر صحة الإنسان والحيوان والنبات ضمن مفهوم الصحة الواحدة، كما سعت الهيئة لإقامة تحالفات بناءة عبر توقيع 82 اتفاقية تعاون وشراكة مع جهات متعددة داخل وخارج الدولة.

وتم أيضاً استعراض استراتيجية الحد من فقد وهدر الغذاء مع عرض فيديو قصير يوضح تأثير الفقد والهدر على مستقبل الأجيال القادمة، بينما تم عقد جلسة حوارية بعنوان تحديات الفقد والهدر في إمارة أبوظبي ودور الاستراتيجية الجديدة في معالجتها بالشراكة مع الجهات الحكومية والشركاء من القطاع الخاص والمجتمع.