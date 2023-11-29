«أبوظبي الإسلامي» يستعرض دور التمويل الإسلامي في الحياد المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

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يعتزم «مصرف أبوظبي الإسلامي»، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، استضافة جلستين حواريتين في مؤتمر الأطراف «كوب 28»، على مدار يومي 3 و5 ديسمبر.

وتجمع الجلستان، قادة بارزين من القطاع المالي لمناقشة كيفية تعزيز الدور الاستراتيجي لقطاع التمويل الإسلامي في دفع جهود التحول إلى الحياد المناخي.

وسيجمع المصرف متحدثين بارزين من قادة القطاع، لتسليط الضوء على مجموعة من أبرز المواضيع الملحة، بمن فيهم جيمس كاميرون، الذي سيقدم الكلمة الرئيسية في فعاليات الجلسة الأولى، التي تعقد بتاريخ 3 ديسمبر في مركز المناخ.

وتضم الجلسة نفسها أيضاً، نخبة من القادة من مثل مصطفى عادل، من مجموعة بورصة لندن، وكريستيان كونز، من مركز دبي المالي العالمي، والدكتور محمد داماك من «وكالة ستاندرد آند بورز»، وسهيل زبيري، من «مجموعة عمل التمويل المستدام في دبي» للتمويل الإسلامي، ورافي هانيف، من «جمعية بناء ماليزيا المحدودة»، ولميا حريز، رئيس قسم التواصل والحوكمة البيئة والاجتماعية والمؤسسية في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وستركز مناقشات الجلسة الأولى على موضوع «سبل الاستفادة من التمويل الإسلامي لتحقيق الحياد المناخي»، وستتناول هذه الجلسة كيف يمكن لقطاع التمويل الإسلامي أن يسهم بشكل استراتيجي في التحول إلى الحياد المناخي، وتوسيع حضوره في السوق.

تمكين المجتمع

وتقام يوم 5 ديسمبر الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان «تمكين المجتمع من خلال المرونة المالية»، سيوجد في الجلسة صاحب الكلمة الرئيسية إدريان هييز، الناشط البيئي المعروف، ونخبة من قادة القطاع مثل عمر شيخ من «مبادرة التمويل الأخلاقي العالمية»، ونافين رازا «بنك اتش اس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، وعبد الله بيلاتيك من «المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية»، ومحمد عبد الباري، الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، لمناقشة سبل تعزيز المرونة المجتمعية، من خلال التمكين المالي.

وقالت لميا حريز، رئيس قسم التواصل والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يقوم قطاع التمويل بدور مهم في معالجة قضايا تغير المناخ، ونفخر في مصرف أبوظبي الإسلامي باستضافة مناقشات هادفة ستناقش بعمق موضوعات مهمة تخص دور قطاع التمويل، نقوم بتسليط الضوء على الروابط القوية المشتركة بين قطاع التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر.

ولذا يواصل المصرف استكشاف الفرص المتاحة لحشد رؤوس الأموال لتمويل المشاريع الخضراء، وبالمثل فإن مفهوم التمويل المستدام والتنمية الاجتماعية الشاملة هو مفهوم متأصل في جوهر التمويل الإسلامي».