مسؤول تشيلي: تحوّل الطاقة والتمويل المستدام محور تركيزنا في «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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كشف وزير الخارجية التشيلي، ألبيرتو فان كلافيرين، النقاب عن جناح جمهورية تشيلي في مؤتمر «كوب 28» بدبي، والذي سيستضيف فعاليات جانبية تنظمها البلاد خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، الذي يُعقد في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر في إكسبو دبي.

وقال ألبيرتو فان كلافيرين: «يسعى جناحنا إلى طرح مواضيع تعتبر ذات أولوية لتشيلي، نحن نؤمن بأنه يمكننا من خلال تلك المواضيع تقديم إسهامات مهمة لهذا التحدي العالمي، وعليه، ستكون مواضيع تحوّل الطاقة والتمويل المستدام والحلول المستندة إلى الطبيعة والغلاف الجليدي محور التركيز الأساسي لمشاركتنا»، مؤكداً أن «مؤتمر الأطراف «كوب 28» هو أفضل منصة للتعريف والترويج للمبادرات الهادفة إلى حماية الكوكب، إضافة لكونه يوفر بيئة مواتية لإبرام تحالفات جديدة بين كافة الجهات المعنية بهذه القضية».

وأضاف الوزير التشيلي: «ندرك أن الجهود المبذولة للتخفيف والتكيّف مع تغير المناخ لن تكون فعّالة إلا إذا عملنا معاً، أولاً على المستوى الوطني ومن ثم على المستوى الدولي، إلى جانب وضع استراتيجيات مشتركة للمساهمة في تطوير مجتمع مرن في أوقات الطوارئ المناخية». كما أعرب عن شكره لرعاة الجناح وهم شركات:

CAF وConcha y Toro وColbún وHIF وLATAM، مؤكداً أن «مساهمتهم وعملهم المشترك سيمكننا من أن نُظهر للعالم أجمع التزام تشيلي الراسخ في مكافحة أزمة المناخ». وتابع: «بهدف تقوية الروابط مع كافة الأطراف المعنية بقضية المناخ، تم تصميم جناح تشيلي ليكون مساحة للحوارات واللقاءات وتبادل المعارف والخبرات القيمة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وكذلك مع المجتمع المدني الذي يعتبر مكوناً لا غنى عنه في هذا الإطار على المستويين الوطني والدولي، كما سيشكل الجناح معرضاً ذي صلة على نحو استثنائي يجمع بين آلاف الأشخاص المنخرطين في قضية التغير المناخي، الأمر الذي سيتيح لنا إبراز تشيلي كدولة تسعى إلى تحقيق الريادة على صعيد الطموح المناخي».