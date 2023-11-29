«دبي القابضة» تعلن مشاركتها كشريك رئيسي للمسار في «COP28»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دبي القابضة، شركة الاستثمار العالمية متنوعة الأنشطة، والتي تمتلك محفظة أصول واسعة بقيمة 130 مليار درهم، عن مشاركتها وتمثيلها كشريك رئيسي للمسار في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28). وقد وقّعت دبي القابضة كذلك على «تعهد الشركات المسؤولة مناخياً في دولة الإمارات» بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة.

تأكيداً منها على التزامها بالمبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050 لدولة الإمارات. وتستضيف المجموعة، مستفيدةً من محفظتها المتنوعة، سلسلة من الفعاليات والعروض التقديمية الملهمة على مدار الـ13 يوماً من المؤتمر السنوي، وذلك بهدف تسليط الضوء على التكنولوجيا المستدامة التي تعتمد عليها، وإجراء محادثات هادفة، والمساعدة على تطوير حلول ذات آثار جذرية على المدى البعيد بحيث تدعم الأجندة العالمية للمناخ.

كما طورت دبي القابضة خارطة طريق لإزالة الكربون على مستوى المجموعة بهدف بلوغ الحياد المناخي بحلول عام 2050، مدعومة بأهداف مرحلية حتى عام 2030، وذلك ضمن إطار استراتيجيتها للاستدامة والتزامها بتقليص أثرها المناخي. وتغطي استراتيجية إزالة الكربون مبادرات لتحسين إدارة الطاقة والنفايات والمياه، وزيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة البديلة والنظيفة.