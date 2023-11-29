«سوق أبوظبي» يطلق مؤشراً للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية عن إطلاق مؤشر للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف المعني بتغير المناخ «كوب28»، ويمثل هذا المؤشر، الذي يعد الأول من نوعه لسوق أبوظبي للأوراق المالية، خطوة مهمة لتعزيز ممارسات الاستثمار المستدام في المنطقة.

تم إعداد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بالتعاون مع شركة فوتسي الدولية المحدودة المعروفة تجارياً باسم فوتسي راسل، وتم تصميمه لتزويد المستثمرين بمعيار موثوق فيما يتعلق بالحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات، ويستند المؤشر إلى عدد من المعايير، ضمن منهجية شاملة لقياس تبني الشركات المساهمة العامة المدرجة في الأسواق المالية المحلية لأفضل ممارسات الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

تأتي هذه المبادرة الجديدة تماشياً مع أهداف حكومة دولة الإمارات، ضمن مشروع «مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات»، الذي يهدف إلى ترسيخ قواعد الاقتصاد المستدام، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كبوابة عبور رئيسة للتجارة والاستثمار العالميين، وسوف يعمل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الجديد على تعزيز الممارسات التجارية المستدامة بين الشركات المدرجة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في الشركات ذات الممارسات المسؤولة للحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية.

سيشمل مؤشر الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في البداية 24 شركة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ومتضمنة في مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام، وتخضع كافة الشركات المشمولة ضمن نطاق تغطية المؤشر لعملية تقييم فيما يتعلق باتباع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المسؤولة، ومدى التزام الشركة بها، استناداً إلى الإفصاحات المعلنة للشركات.