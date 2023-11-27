المكتب الوطني للإعلام يطلق برنامج «سفراء العمل المناخي»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلق المكتب الوطني للإعلام برنامج «سفراء العمل المناخي» لصناع ومؤثري التواصل الاجتماعي والذي يهدف إلى تغطية أخبار وفعاليات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ «كوب28»، والذي سينطلق في 30 الجاري.

ويعمل المكتب الوطني للإعلام عبر البرنامج على حشد الجهود والإمكانات لتعزيز الوعي العام بأهمية العمل المناخي والجهود التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وإيصال رسائل دولة الإمارات إلى المجتمع والعالم.

ويضم البرنامج مؤثرين وصناع محتوى محليين وإقليمين وعالميين من جنسيات متنوعة، ومتخصصين في فئات الإعلام، وخدمة المجتمع، والمهتمين بالشأن البيئي.

وسيقوم المؤثرون وصناع المحتوى أعضاء البرنامج إلى جانب تغطية فعاليات المؤتمر، والأحداث التي ستقام في مدينة إكسبو موقع إقامة المؤتمر، بالتوعية بقضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية والترويج للاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وذلك عبر محتوى إبداعي ومشوق يصل لمختلف فئات المجتمع.