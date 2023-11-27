القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تكشف عن المتحدثين في دورتها الـ9

المصدر: دبي - البيان

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كشفت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن المتحدثين المشاركين في دورتها التاسعة التي تنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر غداً وتستمر إلى بعد غدٍ في مركز المؤتمرات بمدينة جميرا بدبي.

وتجمع القمة تحت سقفها نخبة من كبار الشخصيات المحلية والعالمية والمسؤولين وصناع القرار والخبراء والمتحدثين، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية والوسائل الإعلامية والأكاديميين، لمناقشة الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل، وإحراز تقدم ملموس نحو الحياد الكربوني.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر: «بات تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر أحد أولويات النهوض بالاقتصاد العالمي، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، لضمان مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة للبشرية جمعاء».

ومن أبرز المتحدثين في القمة فيليبي كالديرون، الرئيس السابق للولايات المتحدة المكسيكية، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، والسفيرة باتريشيا إسبينوزا، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ ون بوينت 5، جيم أندرو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستدامة في بيبسيكو، جيمس باكتشوس، بروفيسور متميز في الشؤون العالمية في جامعة سنترال فلوريدا، إلين جاكوسكي، الرئيس التنفيذي للاستدامة ونائب الرئيس التنفيذي لدى ماستر كارد، فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، غلادا لان، زميل باحث أول، برنامـج البيئة والمجتمع في معهد تشاتام هاوس، غيوم ماسكوتو، نائب رئيس أول، المدير الإداري، رئيس التمويل المستدام في بنك أمريكا، جيفانيتش هنري، عضو في فريق الأمين العام الاستشاري للشباب المعني بتغير المناخ وزميل في تحالف الدول الجزرية الصغيرة (AOSIS)، لدى الأمم المتحدة، محمدو تونكارا، مدير قسم الاستراتيجيات والشراكات وإدارة العلاقات، والحوكمة، والعضوية، والاتصالات في مكتب المدير العام في المعهد العالمي للنمو الأخضر، الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز.