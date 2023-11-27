موانئ دبي العالمية و«إيرينا» تتشاركان في جهود إزالة الكربون

المصدر: دبي - البيان

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وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، اتفاقية تعاون لتسريع استخدام الطاقة المتجددة والوقود النظيف وتعويضات الكربون، لخفض الانبعاثات من الموانئ وقطاع الخدمات اللوجستية البحرية.

وقع الاتفاقية مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا»، فرانشيسكو لا كاميرا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، سلطان أحمد بن سليّم، وتركز الاتفاقية على تحديد وتنفيذ حلول إزالة الكربون في الموانئ والقطاعات البحرية واللوجستية.

وقال بن سليّم: «يشرفنا أن نتشارك مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في هذه الرحلة التحوّلية نحو رؤية عالمية مشتركة للطاقة المتجددة، التي تدعم سلاسل التوريد.

تعمل مجموعة موانئ دبي العالمية على تشكيل مستقبل التجارة، وبناء المرونة والاستدامة على كل المستويات، وسنستفيد من شبكتنا الواسعة، وتأثيرنا في تعزيز قطاع سلاسل التوريد والحلول اللازمة، ليس في عملياتنا فحسب، بل عبر الحدود أيضاً، ما يضمن التدفق المستدام للتجارة حول العالم. ومعاً، سنقود التغيير الهادف، وسنضع معايير جديدة لمستقبل أخضر أكثر رفقاً بالبيئة».

كفاءة

ومن جانبه، قال لا كاميرا: «في سباقنا لتسريع التحوّل إلى الطاقة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة، يبقى القطاع البحري أحد أكثر القطاعات تحدياً، في ما يتعلق بإزالة الكربون من عملياته.

ويقود استخدام مجموعة موانئ دبي العالمية المبتكر للعمليات الذكية في التزويد بالكهرباء، رحلة تحوّل الموانئ والقطاعات البحرية واللوجستية نحو مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة. تمثل شراكتنا مع مجموعة موانئ دبي العالمية، خطوة رائدة نحو تسريع حلول الطاقة الفعّالة والمبتكرة القائمة على مصادر الطاقة المتجددة».

وتعتبر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الوكالة الحكومية الدولية الرائدة في مجال تحويل الطاقة، حيث تعمل على تعزيز الاعتماد على جميع أشكال الطاقة المتجددة على نطاق واسع، واستخدامها بشكل مستدام، ضمن جهودها لتحقيق التنمية المستدامة، والحصول على مصادر الطاقة، وتوفير أمن الطاقة، إضافة إلى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي بمعدلات منخفضة من انبعاثات الكربون.

وستتعاون الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومجموعة موانئ دبي العالمية، في تبادل وجهات النظر حول المبادرات في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28». وستدعو مجموعة موانئ دبي العالمية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ.

التزام

وقد التزمت الشركة بالفعل بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2040، وصافي انبعاثات كربونية بحلول عام 2050. وفي مؤتمر الأطراف الـ 27 العام الماضي، أعلنت موانئ دبي العالمية أنها انضمت إلى تحدي الشحن الأخضر، والتزمت باستثمار 500 مليون دولار لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنحو 700 ألف طن خلال السنوات الـ 5 المقبلة.

نجاح

وتشير البيانات إلى إحراز تقدم، حيث إن من بين المبادرات العالمية لمجموعة موانئ دبي العالمية، نجاحها في خفض انبعاثاتها الكربونية، من خلال استخدام الكهرباء في محطتيها في روتردام وجبل علي، إلى جانب الريادة في استخدام الزيوت النباتية المعالجة مائياً ومنخفضة الكربون في ميناء ساوثهامبتون في المملكة المتحدة، والذي أعلن مؤخراً عن عام هو الأكثر رفقاً بالبيئة على الإطلاق.

وأعلنت المجموعة مؤخراً، أنها خفضت انبعاثات الكربون عالمياً 5 % في عام 2022، مع انخفاض 4 % في استهلاك الطاقة.