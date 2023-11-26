وزير البيئة النيجيري: نتشارك مع الإمارات رؤيتها القيادية لـCOP 28

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد بلرابي عباس لوال، وزير البيئة النيجيري، أن بلاده تتشارك رؤية الإمارات القيادية لـمؤتمر الأطراف COP 28، مؤكداً أهمية الشمولية والشفافية والواقعية والنهج الموجه نحو النتائج لتحقيق جدول أعمال المؤتمر الطموح.

وقال: نتطلع إلى التعاون مع الإمارات في خطة نيجيريا للانتقال في قطاع الطاقة، كما سنعمل على المشاركة مع الإمارات في دعم مبادرات التكيف، ومن ذلك التصدي لفقدان التنوع البيولوجي، واستعادة الأراضي الزراعية، وحفظ الغابات، وحماية السواحل، وضمان الأمن الغذائي، وحماية سبل المعيشة. وعن أهمية أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، أكد لوال، أنه يوفر فرصة للدول وأصحاب المصلحة الآخرين للتقييم المستمر لتقدمهم وتحديد الثغرات في جهودهم لمعالجة تغير المناخ.

وأعرب عن تطلع نيجيريا للبرنامج الطموح لتفعيل المادة 6 من اتفاق باريس في شأن أسواق الكربون، والتي تقدم إطاراً للدول للتعاون نحو تنفيذ التزاماتها الوطنية المحددة عبر أسواق الكربون، إذ يمكن للشركات أو الأفراد استخدام أسواق الكربون لتعويض انبعاثاتهم من غازات الاحتباس الحراري عن طريق شراء أرصدة الكربون من تلك التي تكون انبعاثاتها في الحدود المقبولة عالمياً مؤكداً أن تسليط الضوء على تفعيل الهدف العالمي للتكيف أمر أساسي بالنسبة لإفريقيا.

وشدد وزير البيئة النيجيري على أهمية التمسك بمبدأ المسؤوليات المشتركة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وهو مبدأ للقانون البيئي الدولي، مشيراً إلى أنه علينا التأكد من توافر موارد كافية للدول النامية، ومن ذلك إفريقيا، للتعامل مع تأثيرات تغير المناخ.