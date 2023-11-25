الإعلان عن فعاليات «مبادرة السعودية الخضراء» خلال «COP28»

المصدر: الرياض - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت المملكة العربية السعودية، أمس، عن جدول الأعمال وقائمة المتحدثين في النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، الذي يُقام تحت شعار «من الطموح إلى العمل»، وذلك بتاريخ 4 ديسمبر 2023م، بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، على أرض مدينة إكسبو دبي.

ويجمع المنتدى نخبة من الشخصيات المؤثرة، وخبراء المناخ، وكبار المسؤولين الحكوميين، والرؤساء التنفيذيين، بهدف تبادل الأفكار والرؤى، ومناقشة أفضل السبل المتاحة لمواجهة التحديات المناخية.

ويركز جدول أعمال المنتدى على عدة مواضيع أساسية، تشمل ابتكار حلول الطاقة النظيفة وتطبيقها، والنظام البيئي للبحر الأحمر، وتمويل أنشطة العمل المناخي، وحماية المناطق البرية والبحرية في المملكة، كما يمثل المنتدى فرصة مثالية للجهات المعنية بالعمل المناخي، لعقد حوارات مثمرة، وتبادل الأفكار والرؤى، وتسليط الضوء على المنهجيات المبتكرة في التصدي للتحدّيات البيئية، ودعم جهود العمل المناخي حول العالم.

وسيشهد المنتدى تنظيم مجموعة من الجلسات النقاشية التي تغطي أربعة محاور رئيسة، وهي: «مجالات العمل البيئي في القطاع الصناعي»، و«مستقبل النظام المالي»، و«دور الابتكار في رحلة التحوّل»، و«التأثير الشامل للعمل المناخي»، وستتناول هذه الجلسات مجموعة من القضايا الملحة، بما في ذلك حلول مصادر الطاقة النظيفة، ومكافحة التصحر، والتقنيات المناخية المبتكرة، وحماية البحر الأحمر، والتخطيط الحضري المستدام، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.

وتقنيات الهيدروجين، والاستثمارات في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والإصلاحات المستمرة في المنظومة المالية العالمية، وفي عام التقييم العالمي لمدى التقدم المحرز على صعيد تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، سيوفر منتدى مبادرة السعودية الخضراء 2023، منصة مهمة تسهم في تسريع الجهود العالمية لمواجهة التحديات المناخية.

وإضافة إلى المنتدى، يسلط «معرض مبادرة السعودية الخضراء» الضوء على المبادرات والمشاريع المتنوعة الجارية في المملكة حالياً، بهدف بناء مستقبل أكثر استدامة للجميع، في خطوة تعكس التزام المملكة الراسخ بتعزيز جهود العمل المناخي.

وستشهد مبادرة السعودية الخضراء هذا العام، تنظيم سلسلة حوارات تفاعلية، تهدف إلى تمكين المزيد من الجماهير من التعرّف إلى أحدث توجهات العمل المناخي، ومن المقرر إجراء هذه الحوارات يومياً في جناح معرض المبادرة، وتسلّط الضوء على التوجهات المستقبلية في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع جدول أعمال مؤتمر «كوب 28».

ويسلّط معرض مبادرة السعودية الخضراء، الضوء على حجم وتنوع مبادرات العمل المناخي الجارية في المملكة، وقائمة الأفراد والهيئات والشركات التي تدعم هذه الجهود.