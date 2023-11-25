زكي نسيبة: جامعة الإمارات شريك في تحقيق أهداف «كوب28»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن الجامعة وضعت خارطة طريق خاصة بها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» وما بعده.

وذكر معاليه أن الجامعة تقوم بدورها الوطني باعتبارها شريكاً في تحقيق الأهداف التي يسعى مؤتمر «كوب28» لإنجازها.

وأضاف أن خارطة طريق جامعة الإمارات ستحفز وتدعم العمل بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وجدول أعمالها لمؤتمر «كوب28»، بقوله: «نركز على ثلاثة عناصر ذات صلة بالجامعة: البحث والابتكار، تطوير شبابنا - أخلاقياتهم ومعرفتهم ومهاراتهم، وشراكاتنا المحلية والدولية».

35 مبادرة

وأوضح معاليه أن خارطة الطريق تتضمن 35 مبادرة لها أهداف ونتائج ملموسة يمكننا قياسها. لقد انطلق عدد من هذه الفعاليات منذ فترة، وسيستمر الكثير بعد «كوب28»، مضيفاً: «إن الخارطة تكمل وتوسع سجل الإمارات في البحث عن حلول عملية لتغير المناخ».

ومضى بالقول: «نعتمد على خبرتنا في مجال التكنولوجيا الزراعية والمياه، والحلول العلمية والهندسية التي تستفيد من النظام البيئي لدولة الإمارات».

وتابع القول: «إن التعليم والمهارات سيكونان محركين للتحول الأخضر، كما سيعالجان مخاوف أولئك الذين يرون أن هذا التحول قاتل للوظائف والفرص الاقتصادية».

وأشار إلى أن منظمة العمل الدولية تتوقع إنشاء أكثر من 25 مليون وظيفة خضراء جديدة على مستوى العالم بحلول عام 2030، مع وجود المزيد في الأفق. ولمجاراة هذا النمو في الطلب، تحتاج الجامعات إلى الاستثمار في تطوير المهارات المطلوبة.

وأضاف أن هناك مبادرات بحثية جارية في الإمارات، تهدف إلى معالجة تغير المناخ، منها تعزيز الاستمطار، حيث يساهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في الابتكار في مجال الأمن المائي. واستطرد قائلاً: «نعمل معاً لضمان مشاركة الشباب الهادفة في COP28 ودفع البحث العلمي لدعم أهدافنا المناخية الطموحة».

بنية تحتية

وقال معاليه إن التعاون بين الحكومات المحلية والوطنية والجامعات يحتاج إلى جلب القضايا البيئية في العالم الحقيقي إلى الفصل الدراسي، حيث يتيح ذلك للطلاب فرصة التعامل مباشرة مع المشكلات الحالية.

ونوه إلى أنه تماشياً مع إعلان الإمارات عام 2023 عاماً للاستدامة، أنشأت جامعة الإمارات بنية تحتية لتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة البيئية. مشيراً إلى أن مكتب البحث العلمي في الجامعة أنشأ برنامج أبحاث أهداف التنمية المستدامة (SDGs) لزيادة الوعي بين الطلاب والمجتمع حول أهداف التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرات الطلاب البحثية، وتمكينهم من المساهمة الفعالة في المجتمع، حيث مولت الجامعة 104 مشاريع بحثية شارك فيها 468 طالباً.

وزاد قائلاً: «لدينا أيضاً أجندة العمل المناخي لجامعة الإمارات، والتي تهدف إلى دعم التزام دولة الإمارات بتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050».