«كونتيننتال» تؤكد دعمها لمؤتمر الأطراف «كوب 28»

المصدر: دبي - البيان

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أكد خوسيه دي لا فوينت المدير التنفيذي بشركة «كونتيننتال الشرق الأوسط»، دعمها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ «كوب 28».

وقال: لدى مؤتمر «كوب 28» فرصة التأثير بقوّة على الجهود الدولية لمواجهة التغيُّر المناخي. والتزامنا بتطوير سبل النقل الأكثر نظافة يتوافق مع أهداف «كوب 28». فنحن متحمّسون لتعزيز مستويات التعاون مع الحكومات والشركات وكافة الأفرقاء المعنيين، لأجل تسريع التحوُّل نحو بدائل أنظف، مثل المركبات الكهربائية، الطاقة المتجدِّدة، وسائل النقل العام الأفضل والوقود المستدام.

وهذا المؤتمر يوفر منصّة حيوية للعمل المشترَك والمبادَرات الاستراتيجية لدفع التحوُّل النموذجي باتجاه التنقُّل النظيف على المستوى الدولي.

وأضاف: تخطو الإمارات خطوات كبيرة في الترويج للاستدامة، ونحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا. ولقد وضعت الدولة لنفسها بعض الأهداف المستقبلية، واستثمرت في مجال الطاقة المتجدِّدة، ودعمت بقوّة المشاريع الريادية على الصعيد الدولي.

وقال: نحن في «كونتيننتال» ملتزمون بالاستدامة من كافة النواحي. فالاستدامة إحدى الركائز الأساسية ضمن استراتيجيتنا. ولدينا مهمة نسعى من خلالها لأن نكون شركة الإطارات الأكثر تقدماً من ناحية البيئة والمسؤولية الاجتماعية. وعليه، فإن نطاق الاستدامة لدينا يغطي كل المراحل الأربع من سلسلة القيمة، بدءاً من الحصول على المواد، مروراً بالعمليات ومرحلة الاستعمال، وصولاً إلى نهاية حياة الإطار.

وأضاف: من الأمثلة الواضحة على هذا الالتزام، هو إطارنا الجديد UltraContact NXT، المصنوع من مواد مستدامة بنسبة 65 %، بما في ذلك عبوات PET البلاستيكية المُعاد تدويرها، وسيليكا قشر الرز.

وبحلول 2050، لدينا رؤية تهدف لتضمين منتَجاتنا الرائدة مواد مستدامة بنسبة 100 %. علاوة على هذا، نحن منخرطون بشكل فعّال في تطوير النواحي الصديقة للبيئة ضمن عملياتنا التصنيعية، من خلال هذه الرؤية بحلول سنة 2050، وذلك في ظل السعي للوصول إلى سلسلة إمداد محايدة كربونياً 100 %، إضافة لكونها مسؤولة. وهذا يتضمّن الاستفادة من مصادر الطاقة المتجدِّدة، واعتماد استراتيجيات لتقليل إنتاج النفايات واستهلاك الماء للحد الأدنى.

وأوضح أن تولّي مهمّة قيادة «كونتيننتال» في الشرق الأوسط، يعني التركيز على أشياء رئيسة محدَّدة. فهدفنا الأساسي هو ريادة قطاع النقل الأكثر نظافة، والتشجيع على مزيد من التبنّي للمركبات الكهربائية، وتطوير إطارات صديقة للبيئة. كما أن التوسّع في المنطقة يحظى بأولوية، مع تعزيز الجهود لتوسعة الأسواق أمام إطاراتنا، وعقد شراكات جديدة مع المؤسَّسات وقطاعات الأعمال المختلفة، وتعميق فهمنا لاحتياجات العملاء، لأجل توفير حلول مخصَّصة لهم.

وأشار إلى منتَجين مشوّقين سيتم الإعلان عنهما خلال مؤتمر Contivention القادم والمقام بنهاية العام. وبينما لا نستطيع الكشف عن كل التفاصيل في الوقت الراهن، إلا إنه يُمكِن القول إن هذه المنتَجات مبتكَرة بالفعل، وسوف تساعد على تعزيز النقاشات الجارية حول التنقُّل المستدام في حياتنا.

وأحد الإطارات سيكون الأكثر استدامة، الذي تقوم «كونتيننتال» بإنتاجه حتى هذا التاريخ. أما المنتَج الآخر، فسيكون مصمَّماً خصّيصاً لسوق الإمارات، وما يتميّز به من شغف كبير بالمركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV).