دبي تستضيف مؤتمر «حوكمة» 28 الجاري

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد دبي لاستضافة مجموعة متميزة من خبراء حوكمة الشركات الدوليين في مؤتمر «حوكمة» السنوي يوم 28 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع منظمة الشبكة الدولية لحوكمة الشركات تحت عنوان «رأس المال والشركات وكوب 28».

وسيكون الحدث بمثابة منصة بارزة لقادة الحوكمة والخبراء وأصحاب الخبرات والتجارب الغنية للمشاركة في حوار عميق حول العلاقة الديناميكية بين النظم البيئية المالية، وإدارة الشركات، والحوكمة، إضافة إلى أجندة المناخ التحويلية «كوب 28».

وأكد الدكتور أحمد بن حسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد «حوكمة»، على التزام المعهد بقيادة المحادثات المؤثرة التي ستشكل مستقبل حوكمة الشركات. وأعرب عن فخره بالكشف عن مشاركة مجموعة استثنائية من المتحدثين الخبراء وموضوعات اللجنة المثيرة للتفكير والنقاش الحيوي، في خضم مؤتمر الأمم المتحدة «كوب 28» وتغير المناخ، حيث يكون لهذه النقاشات والأفكار مكانة مميزة وأهمية كبيرة في المساهمة في رسم الطريق إلى الأمام.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر جلسات نقاش عامة وكلمة رئيسية، تم تنظيمها بعناية لتوفير رؤى غنية حول الموضوعات الملحة، ويمكن للحاضرين توقع مناقشات حول الرؤى الوطنية نحو الاقتصادات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودور مجالس إدارة الشركات في استدامة الحوكمة، والاستفادة من الأصول المتنوعة، ومواءمة معايير استدامة الشركات، والمحاسبة المالية وضمان إعداد تقارير الاستدامة.

ومع وجود «كوب 28» في المقدمة، يسعى المؤتمر إلى استكشاف كيف يمكن للشركات مواءمة استراتيجياتها مع أهداف المناخ مع الوفاء بمسؤولياتها في مجال حوكمة الشركات، ويوفر الحدث فرصة فريدة للمشاركين والمتحدثين للمساهمة في بناء حوارات بناءة وتبادل الخبرات والمساهمة في الخطاب العالمي حول ممارسات الأعمال المستدامة.



ويؤكد مؤتمر «حوكمة» على دور دبي كمركز للمناقشات التي تتجاوز الحدود الجغرافية، كما أنه يعزز مكانة حوكمة باعتبارها واضعة لمعايير الحوكمة العالمية. ويواصل المعهد الريادة في تطوير ممارسات حوكمة الشركات وتسهيل الحوارات التي تترك أثراً دائماً على مشهد الأعمال.