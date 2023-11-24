محمد الشرقي: دور استراتيجي لـ «COP28» في دعم جهود الإمارات بمواجهة تداعيات التغير المناخي

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية مؤتمر الأطراف «COP28»، الذي تستضيفه الدولة، والدور الاستراتيجي للحدث في دعم جهود الامارات في مجال التغير المناخي وتداعياته العالمية.

كما نوّه سموه بضرورة المشاركة الفاعلة التي تحقق أكبر وأهم النتائج الممكنة خلال الحدث الدولي المهم، الذي يدعم أهداف الدولة في مجال العمل المناخي والاستدامة، ويسلط الضوء على مشاريع إمارة الفجيرة وجهودها المستمرة كأولوية وطنية في هذا المجال.

مبادرات

جاء ذلك خلال لقاء سموه أعضاء الفريق المحلي للإمارة في المؤتمر، بحضور أحمد حمدان الزيودي، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر، رئيس فريق الإمارة.

وأشار سموه إلى توجيهات ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للجهود المناخية والبيئية المتواصلة وعمل مؤسسات حكومة الفجيرة ذات العلاقة في دعم الحدث العالمي وتحقيق أهدافه على مستوى الأفراد والمجتمعات.

واطلع سموه خلال اللقاء على مبادرات الإمارة التي سيتم عرضها والمشاركة بها في المؤتمر خلال أيام انعقاده، إضافة إلى عدد من اللقاءات الاستراتيجية وتوقيع اتفاقيات التعاون مع المنظمات البيئية ضمن أيام المؤتمر.