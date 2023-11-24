«ريوايرد» تدعو لإعادة صياغة أنظمة التعليم دعماً لمستقبل مستدام من أجل البشرية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت قمة «ريوايرد»، منصة التعاون العالمي الرائدة التابعة لدبي العطاء، والتي تدعو إلى إعادة صياغة أنظمة التعليم لدعم وتعزيز مستقبل مستدام من أجل البشرية والكوكب، عن جدول أعمال الدورة الثانية من قمتها المرتقبة، التي ستنعقد في المنطقة الخضراء، خلال «يوم الشباب والأطفال والتعليم والمهارات»، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «COP28» في 8 ديسمبر 2023.

ويتضمن برنامج القمة 35 جلسة، بمشاركة أكثر من 200 متحدث يمثلون قطاعات وأصوات متنوعة، بهدف تسريع جهود تحويل التعليم من أجل العمل المناخي، وتسعى القمة، التي تجمع بين رؤساء الدول ووزراء وكبار الشخصيات من وكالات الأمم المتحدة،والمنظمات غير الحكومية الدولية والجهات الفاعلة في مجال المناخ، والمديرين التنفيذيين وقادة الأعمال.

بالإضافة إلى المعلمين والأطفال والشباب وقادة السكان الأصليين، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لترسيخ تحويل التعليم في العمل المناخي، من خلال المشاركة الفعالة من كافة قطاعات المجتمع.

صياغة المشهد

وقال الدكتور طارق محمد القرق، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة دبي العطاء: «تعد إعادة صياغة مشهد التعليم من أجل العمل المناخي من المتطلبات الضرورية في عصرنا الراهن لدوره المحوري في بناء مستقبل مستدام للبشرية والكوكب».

وأضاف: «لهذا تم تصميم برنامج القمة بعناية، لضمان مواءمته مع أولويات قطاع التعليم والمساهمة في أجندات المناخ، من خلال تقديم حلول مفيدة للجميع».

محرك أساسي

من جانبه قال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لمؤتمر الأطراف «COP28»: «يسرنا التعاون مع دبي العطاء لعقد النسخة الثانية من قمة «ريوارد» ضمن فعاليات COP28، خاصة مع ما يمثله التعليم كمحرك أساسي لتطوير المهارات من أجل بناء مستقبل مستدام اقتصادياً ومرن مناخياً».