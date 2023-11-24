الاتحاد الدولي للسيارات يستعرض «قيادة ذكية» خلال «COP28»

المصدر: دبي - وام

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يستعد الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لمنح الفرصة للسائقين من جميع أنحاء العالم، للمساهمة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

وتتمثل هذه المساهمة من خلال تحدي القيادة الذكية «Drive Change Today» الذي تمّ تطويره بالشراكة مع شركة لتحليل بيانات الذكاء الاصطناعي، وستشجع حملة «القيادة الذكية» التي انطلقت أمس الأول وتستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، على القيادة بطريقة آمنة صديقة للبيئة.

وسيتم دعوة 10,000 سيارة من أساطيل السيارات في الإمارات للمشاركة في حملة Drive Change Today خلال فترة المؤتمر، بدعم من عضو الاتحاد الدولي للسيارات، منظمة الإمارات للسيارات والدراجات الناريّة (EMSO)، علاوة على السائقين الذين سيتم دعوتهم من جميع أنحاء العالم لحضور المؤتمر.

ويعتمد برنامج «القيادة الذكية» على نجاح برنامج تحدي القيادة الذكية التابع للاتحاد الدولي للسيارات المطبق منذ عام 2019، حيث منح الاتحاد الدولي للسيارات السائقين الفرصة للتنافس للحصول على لقب أذكى سائق على مدار موسم كامل، ونجح البرنامج في إحداث تغيير ملموس بين مستخدميه، حيث حقّق المشاركون متوسط توفير في الطاقة بنسبة 12 % في عام 2023.