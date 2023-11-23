شمّا بنت سلطان وعبدالله النعيمي ينالان الدكتوراه الفخرية لإسهاماتهما في الاستدامة  

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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احتفلت جامعة هيريوت وات دبي بالإنجازات الإماراتية المتميزة والمساهمات القيمة للدولة من خلال منح الدكتوراه الفخرية للشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.

ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة السابق خلال حفل التخرج الشتوي الذي أقيم في دبي وقبل انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) في دبي نهاية الشهر، وتم منح الدرجتين تقديراً لمساهماتهما البارزة في مجال الاستدامة.

وقامت الدكتورة رجاء عيسى القرق، رئيسة جامعة هيريوت وات دبي رئيسة مجلس الإدارة العضو المنتدبة لمجموعة شركات عيسى صالح القرق (ESAG) ومقرها دبي بتسليم الدرجات العلمية.

وقالت الدكتورة رجاء القرق: تعد كل من الشيخة شمّا ومعالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي مثالين استثنائيين قادرين على إحداث تأثير هادف في المجتمع، وسيكونان قدوة ملهمة للأجيال القادمة في الإمارات. ومع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) قريباً في دبي، فهذا هو الوقت المثالي لتقدير ومكافأة مساهماتهما في الاستدامة.

وقد حصل ما يقرب من 400 خريج على شهاداتهم في حفل التخرج للاحتفاء بعملهم الجاد وطموحهم.

وأعربت البروفيسورة هيذر ماكغريجور، عميدة ونائبة رئيسة جامعة هيريوت وات دبي، عن اعتزازها بالخريجين، وقالت ماكغريجور: يمثل حفل التخرج اليوم علامة فارقة، وتتويجاً لسنوات من العمل الشاق والمثابرة والالتزام بالتميز فأنتم على أهبة الاستعداد للدخول في مستقبل مليء بالإمكانات والفرص.

وفي عام 2023، تم اختيار الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان قائدة عالمية شابة للمنتدى الاقتصادي العالمي. وهي مناصرة متحمسة للعمل المناخي، والرئيسة التنفيذية للمُسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي (UICCA).

كما يتمتع معالي الدكتور عبدالله النعيمي بحضور قوي في الساحتين العامة والأكاديمية في الإمارات.