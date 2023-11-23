جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة «كور 42» تطلقان «جيس للمناخ»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وشركة «كور 42»، أمس، رسمياً «جيس للمناخ» وهو أول نموذج لغوي كبير ثنائي اللغة في العالم مخصص للمناخ والاستدامة.

وذلك من خلال الشراكة التي عقدتها جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وشركة «كور 42» التابعة لمجموعة «جي 42» القابضة للتكنولوجيا، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها بهدف تقديم المعلومات وتعزيز الإلهام وزيادة الوعي حول تغيّر المناخ والاستدامة.

وقد تم إعداد «جيس للمناخ» بهدف إثراء النقاشات على المستويين المحلي والدولي، إذ تم تزويده بمعلومات متعلقة بالمناخ يبلغ عددها 1.4 مليون باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك لتوفير أجوبة مفصّلة حول السياسات البيئية لدولة الإمارات، بالإضافة إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 والذي سيُعقد في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر.

كما تم تدريب النموذج على منصة «كليمالنستراكت» وهي أكبر مجموعة بيانات ثنائية اللغة قائمة على التعليمات حول الموضوعات المرتبطة بالمناخ والاستدامة تم إعدادها من مصادر مختلفة باللغتين الإنجليزية والعربية.

وقد تم تصميم «جيس للمناخ» ليكون متاحاً لجمهور متنوّع.