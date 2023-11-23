أنقرة: لن ندخر جهداً من أجل إنجاح «كوب 28»

المصدر: دبي، إسطنبول - أكرم أبوالهنود، نهى حوا

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أكدت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية، أن تركيا لن تدخر جهداً من أجل إنجاح مؤتمر «كوب 28» للمناخ المقرر عقده في دبي، موضحة أنه سيكون مؤتمراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمناقشات التقييم العالمي الأولي، وأن العالم سيشاهد التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأوضحت الوزارة في تصريحات خاصة لـ«البيان» أنه تم إحراز تقدم كبير في العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية في الآونة الأخيرة في جميع المجالات، ويجري الاحتفاء هذا العام بمناسبة الذكرى السنوية الخمسين للعلاقات بين البلدين.

وفي مارس 2023، قام البلدان بالتوقيع على «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة» بينهما، والتي تتضمن شراكات استثمارية في العديد من المجالات المختلفة، لا سيما في حقل الطاقة المتجددة.

تطوير

وأشارت الوزارة إلى أنه في نطاق الشراكات الجاري تنفيذها، تكمن رغبة في تطوير التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك الطاقة المتجددة، والربط الكهربائي بين البلدين، وتصدير الكهرباء من الإمارات إلى تركيا وأوروبا، وكفاءة الطاقة، والابتكار والتكنولوجيات النظيفة للموارد الهيدروكربونية، والوقود منخفض الكربون مثل الهيدروجين.

وفي مجال التغير المناخي، يؤكد الجانبان أهمية الالتزام بمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، ويتفقان على أهمية التعاون في تعزيز سياسات استخدام الاقتصاد الدائري للكربون، كأداة لإدارة الانبعاثات وتحقيق أهداف تغير المناخ، مع الأخذ في الاعتبار أولوياتهما الخاصة والظروف الوطنية المختلفة للبلدين.

وكان التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أرسل تحذيراً صارخاً من أن الانبعاثات العالمية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وتدرك تركيا واقع أن هناك حاجة ملحة لتخفيضات كبيرة في الانبعاثات لتحقيق الأهداف المشتركة بموجب اتفاق باريس، لا سيما هدف 1.5 درجة مئوية. وأعلنت عن هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفر بحلول عام 2053 وإصلاح التنمية الخضراء الجديد في عام 2021.

وضاعفت أيضاً هدفها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة في مساهماتها المحددة وطنياً إلى 41 % بحلول 2030 من سيناريو العمل كالمعتاد. وتعمل تركيا أيضاً على تحديث استراتيجيتها طويلة الأمد لتغير المناخ وخطة العمل الوطنية لتغير المناخ (2023-2030) في سياق هدفها المتمثل في تحقيق صافي انبعاثات صفر والتحول الأخضر.

نموذج

كما أكدت وزارة البيئة والتحضر والتغير المناخي التركية لـ«البيان»، أن نموذج الاستثمار في مناطق موارد الطاقة المتجددة «ييكا» في تركيا يهدف إلى ضمان الاستخدام الكفء والفعّال لمصادر الطاقة المتجددة من خلال إنشاء مناطق طاقة متجددة واسعة النطاق في مناطق مختارة.

ويعد نموذج «ييكا» مهماً لتركيا كأداة لمراقبة تنفيذ المشاريع المخطط لها ونقل التكنولوجيا بسرعة. وحتى اليوم، في إطار «ييكا»، تم الانتهاء من إنشاء قدرة طاقة رياح تبلغ 2850 ميجاوات وقدرة طاقة شمسية تبلغ 3000 ميغاوات.

وتهدف تركيا إلى إنشاء مدن مستدامة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والمرونة المناخية، وفقاً لاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للمدن الذكية، وهذه الخطة ستعمل على تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتركيا من خلال توجيه الانتقال إلى المدن الذكية. وخلال برنامج متوسط الأجل لأعوام 2024 ــ 2026 سيتم تسريع التحول الأخضر في تركيا، تماشياً مع هدف صافي انبعاثات صفر لعام 2053.

وشددت الوزارة على أن تركيا لن تدخر جهداً من أجل إنجاح مؤتمر «كوب 28» للمناخ المقبل المقرر عقده في دبي 30 الجاري. وسيكون مؤتمراً بالغ الأهمية فيما يتعلق بمناقشات التقييم العالمي الأولى، متوقعة أن يشاهد العالم التقدم المحرز في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وأوضحت أنه على مدى السنوات الماضية، تزايدت حدة وتواتر الآثار السلبية لتغير المناخ، بما في ذلك الأحداث المناخية المتطرفة مثل الأعاصير والفيضانات.

أضرار

وأضافت الوزارة التركية، أن المناقشات لتحديد ترتيبات التمويل للخسائر والأضرار مستمرة في إطار مفاوضات الأمم المتحدة بشأن المناخ. وبوصفها دولة تقع في حوض البحر الأبيض المتوسط، وتعد واحدة من أكثر المناطق عرضة للآثار السلبية لتغير المناخ، تدرك تركيا تماماً الحاجة الملحة لتقليل الخسائر والأضرار ومعالجتهما.

وأكدت أن تركيا تشارك بنشاط في المناقشات المتعلقة بترتيبات التمويل للخسائر والأضرار وتبدي جهداً كبيراً في التوصل إلى نتائج ناجحة. وتحقيقاً لهذه الغاية، من الأهمية بمكان العمل بشكل جماعي ضمن عدم تخلف أحد عن الركب.