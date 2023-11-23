منظمة الطيران المدني الدولي: الإمارات تعزز سبل الاتجاه نحو الطاقة النظيفة

المصدر: دبي - وام

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أكد محمد أبو بكر الفارع، المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي مكتب الشرق الأوسط، أن توقيت انعقاد مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» في الإمارات مهم جداً، تزامناً من الأهداف الاستراتيجية لمنظمة الطيران المدني التابعة للأمم المتحدة لحث الدول على خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيزاً للطيران المستدام للحفاظ على البيئة.

وقال الفارع، على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر الثالث لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» بشأن الطيران وأنواع الوقود البديل: إن صناعة الطيران ركيزة أساسية من دعائم اقتصاد الدول، مشيراً إلى وجود العديد من المبادرات للدول الأعضاء للاتجاه نحو الحياد المناخي وخفض الاحتباس الحراري بحلول 2050.

مثنياً على الجهود الحثيثة للدول العربية وخطواتها المهمة لرفع مستوى جهوزيتها للتعامل مع هذا الملف. وبيـن المدير الإقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي، أن مسألة الوقود البديل هي من المسائل الحيوية التي ستعود بالنفع على صناعة الطيران، مؤكدا أن استضافة دولة الإمارات العربية لقمة مناخ استثنائية COP28 وقبلها اجتماع الإيكاو ومعرض دبي للطيران 2023، جميعها تصب في هدف مرجو واحد وهو تعزيز سبل الاتجاه نحو الطاقة النظيفة.