«التغير المناخي»: خارطة طريق لتحقيق الحياد المناخي في صناعة الأسمنت

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

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كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق الحياد المناخي في مصانع الأسمنت من خلال خارطة طريق ترتكز على 5 أهداف رئيسة، وهي تعزيز تنافسية صناعة الأسمنت الأخضر في الأسواق الوطنية والعالمية، وتطبيق تقنيات جديدة مستدامة تساهم في خفض انبعاث نسب الكربون، وتطبيق معايير التنمية المستدامة في مصانع الأسمنت ضمن مبادرة الطموح المناخي وخطة طريق مصانع الأسمنت نحو الحياد المناخي، وتعزيز الوعي المجتمعي للمحافظة على البيئة وحماية البيئة وتعزيز الاستخدام المستدام.

وأشارت الوزارة إلى أن العمل البيئي مرتبط بشكل كبير ووثيق بالمتغيرات المناخية، لا سيما الانبعاثات المسببة للتلوث.

حيث يعد قطاع الأسمنت مسؤولاً عن 6 ــ 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، والذي يلقي بظلاله على كافة دول العالم، حيث تتفاوت جهود العمل المناخي بينها بشكل ملحوظ، لافتة إلى أن دولة الإمارات تعد من أسرع الدول في العالم استجابة للحد من تداعيات التغير المناخي، وذلك من خلال مبادرة الحياد المناخي بحلول 2050.

جهود

وأوضحت الوزارة في الدليل الإرشادي لتحقيق الحياد المناخي لمصانع الأسمنت أن انبعاثات الكربون في مصانع الأسمنت في الدولة تشكل 6%، وهناك جهود تقودها وزارة التغير المناخي بالتعاون مع شركائها من السلطات المحلية والهيئات والجهات ذات العلاقة بهدف إحداث التوازن البيئي في العمليات لقياس الآثار البيئية التي تتسبب بها مصانع الأسمنت.

وذلك بتفعيل أكبر قدر ممكن من أفضل الممارسات المحلية منها والعالمية، لدعم وتقليل الانبعاثات الكربونية بما لا يعيق النمو الاقتصادي والطلب المتزايد من السوق على الأسمنت ذات الجودة العالية، والتي يتم تصنيعها في الدولة.

وأشارت الوزارة إلى أنها أطلقت مؤخراً خارطة طريق لتحقيق الحياد الكربوني في مصانع الأسمنت، وتقوم مبادئها على الالتزام الجماعي لشركات الأسمنت المساهمة في بناء مستقبل مستدام من خلال تحقيق صافي صفري انبعاثات كربونية للمساعدة في الحد من الاحتراز العالمي إلى 1.5 درجة مئوية، حيث تسلط خارطة الطريق الضوء على تسارع كبير في تدابير الإزالة للكربون لتحقيق الخفض المرتبط بالخرسانة، وكما تدفع نحو تدابير إزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبط بالخرسانة 2030 بنسبة 25%.