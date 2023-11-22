أطعمة في «COP 28» تتوافق مع هدف تفادي ارتفاع حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستهدف رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» تقديم قوائم طعام، تتوافق مع جهود الحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.5 درجة مئوية في العديد من المطاعم، خلال فعاليات المؤتمر لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، بما يتماشى مع مساعي دولة الإمارات لاستضافة COP28 محايد للكربون.

ويستعرض أكثر من 90 منفذاً للأطعمة والمشروبات مجموعة متنوعة من فنون الطهي، بما في ذلك حديقة شاحنات لطعام نباتي 100%، وقاعة الطعام الأفريقية «الكيبولان»، فيما يُتوقع تقديم 250 ألف وجبة يومياً خلال المؤتمر.

ولضمان أن تكون قوائم الطعام داعمة للعمل المناخي ومتماشية مع معايير الاستدامة تُلزم رئاسة المؤتمر منافذ الطعام باعتماد آليات إعادة التدوير، وتوفير التدريب على مبادئ الاستدامة للعاملين، وتقليل استخدام مواد التغليف البلاستيكية، والحد من الإهدار.

ويتعاون كل من رئاسة COP28، ومدينة إكسبو دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، ومطعم «إرث»، لدعم المطاعم في تقديم أطعمة ومشروبات صديقة للبيئة.

كما تعاون الفريق المسؤول عن تقديم الطعام لدى COP28 مع شركة Nutritics لتمكين مقدمي الأطعمة من حساب كثافة الكربون والمياه في الأطعمة والمشروبات.

حيث يتعين على المطاعم أن تلتزم بتضمين معايير الاستدامة الخاصة بالكربون، وكثافة المياه، والمواد المغذية في 50% على الأقل من خيارات قوائم الطعام، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية الوطنية لدولة الإمارات بشأن المواد الغذائية، ومن خلال توفير معلومات عن البصمة الكربونية لكل وجبة سيتمكن الزوار من اتخاذ خيارات مستدامة ومسؤولة عند تناول الطعام خلال COP28.

ورشة عمل

وتحت رعاية معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة ومسؤولة ملف النظم الغذائية في COP28، كانت رئاسة المؤتمر استضافت، بالشراكة مع شبكة «مانيفيستو الطهاة»، ورشة عمل في أكتوبر الماضي لشرح أهمية تطبيق استراتيجية الأطعمة المستدامة والصديقة للبيئة، ويمكن معرفة مزيد من المعلومات عن هذه الاستراتيجية من خلال متابعة حساب @climateconsciouscatering على منصة «إنستغرام».

وسيتوفر لزوار COP28 العديد من خيارات الأطعمة والمشروبات في المنطقتين الزرقاء والخضراء، فيما تتاح الحجوزات حالياً لمطاعم مختارة عبر تطبيق Eat.