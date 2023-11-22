مريم المهيري تدعو إلى الحفاظ على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي

المصدر: العين - دبي

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دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى عقد المزيد من النقاش وتعزيز التعاون وبذل الجهود والتنفيذ الفعال للسياسات؛ لإيجاد حلول للحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي، مع كل الشركاء في الدولة، كاشفة عن أن ما يقرب من نصف أنواع الثدييات في الدولة معرضة الآن لخطر الانقراض.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليها المجلس الخامس ضمن مبادرة «مجلس صناع التغيير لــ COP28» الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة أمس في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء داخل حديقة الحيوان بمدينة العين، وأدارته هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في الوزارة.

وقالت معالي مريم المهيري: «العين ملاذ يزخر بتنوع النباتات والحيوانات، حيث تضم واحة قديمة تبلغ مساحتها 3000 فدان، وهي أول موقع طبيعي في الدولة مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وحديقة الحيوانات، التي تعد ملاذاً لنحو 4000 حيوان، والتي تقوم بعمل رائع ومتميز كل يوم لصون وحماية تنوعنا البيولوجي».

وأضافت معاليها: «في ظل مواجهة التغير المناخي، والتنمية الحضرية والاقتصادية، وندرة المياه، والصيد الجائر، والتلوث، علينا أن نركز على إيجاد حلول مبتكرة لحماية إرثنا الثمين من التنوع البيولوجي. كما أن تعزيز التنوع البيولوجي يمثل أحد أهداف حلول مواجهة التغيرات المناخية، حيث إن جهود تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة تؤثر وتتأثر بالتغير المناخي».

وأكدت معاليها أنه رغم تمتع دولة الإمارات بسجل قوي في صون والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، إلا أنه يتعين علينا مواصلة بذل المزيد من الجهود لحماية أنظمتنا البيئية. مشيرة إلى امتلاك الإمارات 49 منطقة محمية، والعديد من برامج الحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

ولفتت معاليها إلى السياسات المطبقة واسعة النطاق، مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية، وكلتاهما بمثابة شهادة ودليل واضح على التزام الدولة بحماية أنواعها وموائلها.

وأشارت معاليها إلى تعهد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة أن الإمارات تتمتع بجهود كبيرة في تنفيذ برامج التربية وإعادة التوطين الفعالة للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك الحبارى والنمر العربي والطهر العربي، إلى جانب العديد من المشاريع المخصصة وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية.