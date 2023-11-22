وزير نمساوي: نشيد بدعم الإمارات للعمل المناخي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد ألكسندر شالينبرغ، وزير الشؤون الأوروبية والدولية في جمهورية النمسا، أن بلاده ستشارك في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، بوفد يضم أعلى المستويات السياسية وبوفد تجاري كبير وممثلين من المجتمع المدني، بما يجسد أهمية المؤتمر في مناقشة تحديات التغير المناخي.

وأشار إلى ضرورة تقديم استثمارات عالمية كبيرة في الطاقة المتجددة ومضاعفة جهود تقليل انبعاثات الكربون، والتعاون مع الدول النامية في مسائل مثل الخسائر والأضرار، والتركيز على التخفيف والتكيف. وأعرب عن أمله في أن يحقّق المؤتمر التوقعات المعقودة عليه. وأشاد الوزير بالدعم الذي قدمته دولة الإمارات في مجال العمل العالمي لمكافحة تغير المناخ.

مؤكدًا دعم النمسا وتأكيدها على طموح والتزام دولة الإمارات بإنجاح «COP28»، مؤكداً قوة العلاقات الاستراتيجية بين النمسا والإمارات. ويُعقد «COP28» بدءاً من 30 نوفمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشارك في المؤتمر حوالي 70,000 مشارك، بما في ذلك رؤساء الدول والمسؤولون الحكوميون وقادة صناعة عالمية وممثلو القطاع الخاص والأكاديميون والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية.