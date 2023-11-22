سلطان الجابر: مكانة رائدة عالمياً للإمارات في التنمية والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة «مصدر» أن الرؤية الاستشرافية للقيادة في دولة الإمارات قد أرست مكانة رائدة عالمياً للدولة في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستدامة، وخفض الانبعاثات لحماية مستقبل البشر وكوكب الأرض.

إنجاز

وأشاد معاليه بالإنجاز المهم، الذي حققته مدينة إكسبو دبي، موقع انعقاد COP28، في هذا المجال، من خلال اعتمادها في تشغيل عملياتها على طاقة متجددة، يتم إنتاجها في دولة الإمارات، بفضل القدرة العالمية والطموح الكبير لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي أسهمت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، في تطوير مراحله الرئيسية.

وأشار إلى أن اعتماد الكهرباء المنتجة بالطاقة الشمسية، التي ستستخدم في مدينة إكسبو دبي، من خلال برنامج الشهادات الدولية للطاقة المتجددة (I-REC) يشكل دليلاً ملموساً على الريادة الإماراتية في العمل المناخي، وخطوة جديدة في جهود الحد من الانبعاثات محلياً وعالمياً.

زيادة

وجدد معاليه الدعوة لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.