عام الاستدامة.. برنامج لدعم الإنتاج والتصميم المستدام في الإمارات

المصدر: دبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقدم فريق «عام الاستدامة» برنامجه «مختبر المواد»، وهو نموذج تعاوني للإنتاج المستدام، الذي من خلاله يشارك المبدعون والمبتكرون، والشركات في دولة الإمارات، لتغيير مفاهيم الإنتاج والتصميم، من الفكرة إلى التصنيع.

ويتكون نهج البرنامج من الإنتاج المستدام، وإعادة استخدام المواد، وهما عنصران للبرنامج يركزان على ابتكار المواد، وإعادة استخدام الموارد المتواجدة في بيئتنا، ومن حولنا.

وقالت عائشة حاضر، مديرة الإنتاج والتصميم في عام الاستدامة: «إن برنامج مختبر المواد يتماشى مع رؤيتنا وقيمنا المتأصلة في ثقافتنا: كيف يمكننا إعادة استخدام المواد الزائدة وتقليل الاستهلاك؟ نسعى دائماً إلى تشجيع المبدعين وأصحاب الأعمال ودعمهم، مع تقديم أمثلة ملموسة حول إعادة التفكير في الإنتاج المستدام باستخدام موارد أرضنا المحدودة.

ساعدنا هذا البرنامج في الوصول إلى فهم أوسع للمواد المتواجدة في بيئتنا، وأعطى المساحة للأكاديميين والمصممين والعلماء والمهندسين بالإبداع في رحلاتهم نحو الإنتاج المستدام».

مختبر المواد

تعاون برنامج مختبر المواد مع المبدعين والمبتكرين المحليين لإعادة اكتشاف المواد الموجودة في دولة الإمارات والمخلفات الزائدة، وغيرها الكثير لإنتاج مواد مستدامة وقابلة للتحلل البيولوجي أو مواد صديقة للبيئة، تعزز إمكانية تغيير مفهوم الإنتاج في دولة الإمارات.

وتم تقديم الابتكارات من خلال دراسات تفصل البحث والتقنيات والتجارب، التي قام بها خبراء التصميم، وهم: محمد رويزق، ونهير زين، وميثاء العميرة، وكريستين ويلسون، وخالد شلحة وسارة أبو فرحة، وهند ريس، وهالة العاني وماهي مراد، وشما المرزوقي، واليازية الفلاسي، وفاطمة خرباش.

وقام هؤلاء المشاركون بتصميم عينات ومنتجات باستخدام موارد مختلفة، مثل سعف النخيل والرمال ونواة التمر، حيث تم استخدامها لتصنيع مجموعة من المنتجات، بدءاً من البضائع الصغيرة إلى الأثاث العملي.

دبوس الاستدامة

ويقدم فريق عام الاستدامة «دبوس الاستدامة»، وهو نتيجة للرؤية الجماعية والبحث والتعاون مع خبراء التصميم المحليين، ليعبر عن رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة للإنتاج المستدام المتكامل.

ونظراً للحاجة المتزايدة للمواد المستدامة بدأ فريق عام الاستدامة بالعمل مع استوديوهات تصميم في الإمارات، ومنها: أساطير، واستوديو أرض كوليكتيف، ومركز اصنع الإبداعي، والمبتكر المعماري محمد رويزق.

وتعاون التصميم مع استوديو أرض، لاستخراج منتج من نوى التمر المهدر، الذي يتكون من مادة سطحية صلبة ومستدامة. وباستخدام فتات الصدف ونواة التمر أنتج فريق أساطير، دبوس الاستدامة، الذي قام المعماري المقيم في دبي محمد رويزق بتجهيزه وتعبئته باستخدام ورق مقطع معاد استخدامه، بحيث يمكن للأفراد زراعته في حديقتهم بعد الاستخدام.

إعادة تدوير

بالتعاون مع «أفريند أوف ماين» يطلق فريق عام الاستدامة منتجاته الرسمية، التي تم تصنيعها من خلال إعادة تدوير مجموعة المنتجات المتبقية من عام الخمسين لدولة الإمارات. وتعد المنتجات المعاد تدويرها بمثابة مصدر إلهام للإنتاج للشركات المحلية، للاستفادة من المواد الفائضة الموجودة لإعادة تصميمها، واستخدامها لإعادة الإنتاج.

وتأكيداً على قيم الإنتاج والتصنيع المستدامين المحليين، تتضمن المنتجات الرسمية لعام الاستدامة، منتجات متعددة الوظائف صالحة للارتداء، مثل القمصان والحقائب القماشية والجاكيتات.

وستكون المنتجات متاحة للشراء على الموقع الإلكتروني الرسمي لعام الاستدامة، وخلال «cop28» في بيت الاستدامة «جناح دولة الإمارات العربية المتحدة سابقاً في مدينة إكسبو». ولمزيد من المعلومات حول البرنامج والمصممين يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.uaeyearof.ae