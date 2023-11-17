وزارة الصناعة تستضيف 38 جهة فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية

المصدر: أبوظبي - البيان

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في إطار مشاركتها في مؤتمر الأطراف «كوب28»، تستضيف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 38 جهة محلية ودولية فاعلة في منظومة الحلول التكنولوجية الداعمة لتحقيق الاستدامة وخفض الكربون والعمل المناخي.

وتشمل تلك الجهات مزودي التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وذلك ضمن «منصة قرية الشركات الناشئة»، ومنصة الوزارة في«مركز التكنولوجيا والابتكار» في مؤتمر الأطراف «كوب28».

وتهدف الوزارة من خلال جناحها إلى توفير منصة متكاملة تتيح عرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال الاستدامة في القطاع الصناعي وفي مختلف القطاعات، وتعزيز اكتشاف الفرص الاستثمارية في هذا القطاع.

كما تهدف إلى تبادل المعارف والخبرات والتجارب الناجحة والتعاون والشراكة بين الجهات المحلية والدولية، بما يتماشى مع توجهات دولة الإمارات نحو تعزيز مسيرة العمل المناخي محلياً وعالمياً، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

نقطة فارقة

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، أن مؤتمر الأطراف «كوب28» سيشكل نقطة فارقة في مسيرة العمل المناخي العالمي، كونها الدورة الأكثر شمولاً لمفهوم العمل المناخي القائم على مشاركة كل القطاعات وفئات المجتمع، وسيمثل الابتكار وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة أحد أهم المحاور التي سيركز عليها لتعزيز جهود العمل المناخي.

وأضافت: تسعى الوزارة عبر مشاركتها في المؤتمر إلى تعزيز وتسريع وتيرة الابتكار وتوظيف وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ومختلف القطاعات بشكل عام، وإتاحة الفرصة للمبتكرين المحليين والدوليين لإبراز مواهبهم وحلولهم، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والمساهمة في الوصول للحياد المناخي.

وتضم قائمة الجهات المشاركة ضمن جناح الوزارة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بأبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة دبي للكابلات «دوكاب»، و«مجموعة بيئة»، ومدينة دبي الصناعية، والصندوق الوطني للمسؤولية الاجتماعية «مجرى»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومنظومة التكنولوجيا العالمية - أبوظبي Hub71، ومجموعة هواوي.

كما تشمل شركة إيمرسون، وحاضنة المواد العالمية UMI، و«أوتوموتيف بريسيشن تكنولوجي - APT»، ومجموعة ThreeEightSix الإماراتية المتخصصة في استثمارات الطاقة المتجددة، وشركة باسكال -PASQAL المتخصصة في الحوسبة الكمومية، وشركة Ohmium المتخصصة في حلول الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، إضافة إلى مجموعة واسعة من الشركات الناشئة.

ابتكار صناعي

ويتماشى جناح الوزارة في «مركز التكنولوجيا والابتكار» مع رؤية مؤتمر الأطراف «كوب28»، عبر التأكيد على الدور المحوري للابتكار الصناعي في الارتقاء بالأهداف المناخية.

ومن بين الجهات الـ38، ستستضيف الوزارة 27 شركة ناشئة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة تدعم الاستدامة والعمل المناخي، وستكشف عن عدد من التقنيات والابتكارات وأفضل الممارسات والحلول وفرص الاستثمار، كما ستنظم الوزارة ضمن جناحها في مؤتمر الأطراف مجموعة من جلسات الحوار وتبادل المعارف والرؤى حول أحدث الاتجاهات في مجال التقنيات المناخية.

ويستعرض جناح الوزارة مجموعة واسعة من الحلول التقنية المتطورة القادرة على تعزيز وتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم جهود الوصول للحياد المناخي من خلال تعزيز دور قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وسيوفر الجناح عبر منصته الفرصة للمبتكرين والشركات الناشئة للتفاعل المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بالقطاع الصناعي والتكنولوجي والبيئي، إضافة إلى عدد من كبريات الشركات الوطنية والدولية العاملة في هذه القطاعات، ما يعزز فرص نمو العمل، كما سيستعرض تحت مظلة مبادرة «اصنع في الإمارات» فرص الاستثمار الصناعي المستدام في دولة الإمارات وما توفره من بيئة أعمال مثالية داعمة للنمو.

وسيتمكن زوار الجناح من الاطلاع على أبرز الحلول والتقنيات والمشاركة في حوارات وجلسات لتبادل المعرفة لاكتساب نظرة ثاقبة حول أحدث التوجهات في تقنيات المناخ. وستعمل المبادرة أيضاً على تحفيز شركات التكنولوجية والصناعية من جميع أنحاء العالم لتطوير تقنيات جديدة وإطلاقها من الإمارات.