الکویت تشارك بقوة في مؤتمر "كوب 28 " ممثلة في الصندوق الکویتی للتنمیة وعدة جهات حکومیة

المصدر: البيان

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تستضیف الامارات العربیة المتحدة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف لاتفاقیة الأمم المتحدة الاطاریة حول تغیر المناخ هذا العام، خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 دیسمبر 2023 فی مدینة دبي، وسيشهد هذا الحدث العالمي مشارکة قوية للكويت ممثلة في الصندوق الکویتی للتنمیة وعدة جهات حکومیة.

ویعقد المؤتمر سنویاً لتقییم التقدم المحرز فی التعامل مع التغیر المناخي ووضع التزامات للحد من انبعاثات غازات الاختباس الحراري. ومناقشة أزمة الطاقة المتزایدة والترکیزات القیاسیة لغازات الاحتباس الحراري.

وفی إطار مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الثامن والعشرين«COP 28»، یواصل الصندوق الکویتی للتنمیة دوره الفعال فی دعم الجهود البیئیة على المستوى العالمی، متماشیاً مع التزام دولة الکویت نحو تحقیق أهداف رؤية«کویت جدیدة 2035»، والتی ترتکز على الاستدامة البیئیة.

ویشارك الصندوق هذا العام بجناح دولة الکویت في دبي حیث سیقدم عدة محاضرات خلال المؤتمر لمناقشة التغیر المناخي وسبل الحد من التغیر منه مرکزاً على مشاریع الصندوق فی مجالات الطاقة المتجددة، المیاه، والزراعة المستدامة.

ویؤکد الصندوق الکویتی للتنمیة الاقتصادية العربیة على أهمیة مواصلة الجهود المشترکة للتصدي للتحدیات البیئیة الراهنة والمستقبلیة، مشیًرا إلى أهمیة «COP 28»کمنصة لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزیز الحلول المبتکرة لمواجهة التغیر المناخي وتحقیق أهداف التنمیة المستدامة.