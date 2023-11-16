«COP28» يرحّب بالجمهور في المنطقة الخضراء

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت رئاسة مؤتمر الأطراف «COP28» عن فتح باب حجز التذاكر اليومية المجانية للمنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي للفترة من 3 إلى 12 ديسمبر المقبل.

ويتيح «COP28» للراغبين في زيارة المنطقة الخضراء حجز تذاكرهم عبر Cop28.com/greenpass، كما يوفر الموقع الإلكتروني للمؤتمر خريطة مفصلة للمنطقة الخضراء لضمان تسهيل المشاركة والاستفادة من برنامج فعاليات المنطقة، ويمكن للحضور زيارة مراكز المنطقة الخضراء من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، ويُسمح بدخول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاماً أو أقل بدون تذاكر.

وتتيح التذاكر الفردية بدخول الزائر مرة واحدة في اليوم المحدد عند حجز التذكرة، حيث لا يمكن مسحها ضوئياً أكثر من مرة، وهي غير قابلة للمشاركة مع الغير ولا تتيح الدخول المتعدد. وندعو الزوار إلى استخدام مترو دبي كوسيلة أسرع وأكثر استدامة للوصول إلى موقع المؤتمر.

وتدير الإمارات، التي تتولى رئاسة المؤتمر، المنطقة الخضراء التي تم تصميمها لتعزز التكامل مع المنطقة الزرقاء وقدرة الزوار على التفاعل والمشاركة. وتوفر المنطقة الخضراء فرصاً متنوعة للمشاركة أمام القطاعين العام والخاص، والمنظمات غير الحكومية، ولضمان احتواء الجميع، يُسمح بدخولها للجمهور العام، والمندوبين المعتمدين من الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المسموح لهم بدخول المنطقة الزرقاء، بينما تخضع المنطقة الزرقاء لإدارة الأمانة العامة للاتفاقية، ويتاح دخولها للوفود التي تحمل صفة مراقب معتمد ولممثلي الأطراف المعتمدين من جانب أمانة الاتفاقية.