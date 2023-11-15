«إكسبو دبي» تكشف عن فعاليات خاصة بزوار «كوب 28»

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت مدينة اكسبو دبي عن تنظيم مجموعة من الفعاليات والأنشطة للزوار بالتزامن مع انطلاق فعاليات قمة المناخ «كوب 28»، تضم مجموعة من العروض الثقافية والفنية والحوارات المميزة وأنشطة الزراعة المستدامة.

كما تضم الفعاليات مجموعة من التجارب ستقدمها قمة المناخ وشركائها، وستنظم في المنطقة الخضراء تيرا - جناح الاستدامة - نموذج لأفضل الممارسات المستدامة التي سوف تساعد على تعزيز الوعي في نفوس الشباب وأجيال المستقبل.

مدينة المستقبل

وقالت هند المهيري مدير إدارة المشاريع الخاصة في مدينة إكسبو دبي إنه سوف يتم تدشين جناح مدينة إكسبو دبي، والذي سيكون إضافة جديدة طوال مدة انعقاد قمة المناخ ونقطة لقاء محورية للراغبين بالتعرف إلى مدينة المستقبل التي تقدم نموذجاً للحياة المستدامة، وتعزز جودة الحياة وتقدم فرص النمو والتطور للأشخاص والشركات، وسيقدم الجناح أنشطة تفاعلية تناقش تغير المناخ والتوازن بين الجنسين، والقيادة العالمية.

وأوضحت أنه سيتم تدشين مزرعة مدينة إكسبو وهي من المعالم الجديدة والدائمة في المنطقة الخضراء، وستضم مساحات داخلية وخارجية لزراعة المحاصيل والخضروات، وستستضيف ورش عمل مجتمعية ودروس تحضير الطعام مع طهاة ومحترفين مهتمين بالاستدامة، فيما سيكون جناح ألف - وجناح التنقل وجناح الرؤية وجناح المرأة أيضاً جزءاً من المنطقة الخضراء، بالإضافة إلى قبة الوصل الغامرة وشلالات إكسبو السريالية وحديقة الفرسان.

وأوضحت أن المنطقة الخضراء ستكون منطقة مفتوحة تعمل على تعزيز الحوار والوعي بشأن العمل المناخي، وتمكن الجمهور من المشاركة وإيصال أصواتهم وطرح أفكارهم، فيما ستكون المنطقة الزرقاء مخصصة لقادة الدول والوفود الحكومية والجهات الرسمية التي تشكل أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، كهيئة الأمم المتحدة المكلفة بتنسيق الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ.

وفي السياق ذاته، قالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي إنه بينما نستعد للترحيب بالعالم من جديد، نتذكر أن مدينة إكسبو دبي كانت دائماً ملتقى ومنصة للإنسانية وأداة تمكينية للعمل من أجل صنع مستقبل أفضل للناس وكوكب الأرض.